В ''Дії'' появились документы об образовании: кто из украинцев уже может увидеть дипломы

В приложении "Дія" появились первые документы по образованию. В частности, "подтянулись" первые аттестаты и дипломы украинцев, принявших участие в бета-тестировании.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook. Теперь свидетельства о получении образования граждане Украины, которым исполнилось 14 лет, могут хранить в электронном формате.

"В "Дії" стартовала бета (версия программы, нуждающаяся в проверке широким количеством пользователей. – Ред.) образовательных документов. Подтянулись все пока, но без сертификата Кенгуру", – сообщил Федоров.

В "Дії" анонсировали, что услуга будет доступна всем пользователям после успешного завершения тестирования.

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Напомним, тестирование началось в феврале и регистрация на него уже завершена. Тогда глава Минцифры сообщил, что в сервисе будут доступны документы, начиная от свидетельства о среднем образовании до дипломов докторов философии. Для этого необходимо иметь идентификационный код.

Пользователи приложения успели оценить качество предоставленных услуг и поблагодарили Федорова за удобство приложения, отметив, что все легко и доступно.

"Все понятно, легко и удобно! Спасибо!", "Подтянуло все дипломы: и магистр, и бакалавр, и о среднем образовании. Изменение порядка документов работает. Спасибо".

"Очень доволен, все образовательные документы в "Дії". Команда "Дія", ты самая лучшая".

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