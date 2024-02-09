Сначала 40 школ, далее – 10 000. Федоров анонсировал образовательный прорыв в Украине после запуска ''Мрії'' и реформы вузов

В апреле 2024 года приложением "Мрія" смогут воспользоваться первые 40 украинских школ, а к концу года их количество увеличится до тысячи. В 2025-м в Министерстве цифровой трансформации планируют подключить 10 000 учебных заведений.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes. Он отметил, что это будет прорыв.

"Это будет прорывом. К этому рано или поздно придет любая страна и скажет: "Блин, нам что-то нужно делать с системой образования, потому что в той стране люди уже 15 лет создают стартапы и капитализируют их", – сказал Федоров.

Вице-премьер-министр также поделился, что ждет украинские вузы согласно реформы. В частности, заведения высшего образования хотят превратить во внебюджетные учреждения. Федоров пояснил, что в первую очередь будут обращать внимание на результаты и менеджмент университетов, а не количество набранных студентов на бюджетное обучение.

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Министр трансформации заметил, что вузы будут самостоятельно наполнять специальные фонды и инвестировать эти средства в зарплаты и развитие инфраструктуры. Кроме того, изменится и процедура избрания ректоров.

Напомним, приложение "Мрія" еще разрабатывают. Планируется, что им будут пользоваться участники образовательного процесса. В частности, родители смогут отслеживать успехи детей, знать, что они во время тревоги находятся в безопасном месте. Школьники получат личное образовательное пространство и уникальную возможность для развития, чтобы стать тем, кем они хотят. Кроме этого, благодаря проекту станет легче и учителям: у них станет меньше документов для заполнения и больше возможностей для подготовки и обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН сообщили, какие вузы Украины получат новых ректоров в 2024-м.

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