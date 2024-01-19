Некоторые в должности уже 10-20 лет: какие вузы Украины получат новых ректоров в 2024-м

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, что университеты будут ждать смены руководства в 2024 году. В частности, в некоторых из них ректоры возглавляют должности по 10-20 лет.

Об этом чиновник рассказал в интервью NV. Он отметил, что у многих руководителей вузов, долгое время занимающих должности, истекают сроки контракта.

В частности, Винницкий назвал следующие вузы:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Львовская политехника;

Университет Прикарпатья имени Стефаника;

Киевский университет строительства и зодчества;

Национальный университет биоресурсов и природопользования;

Киевская политехника;

Острожская академия;

Университет физкультуры.

Он добавил, что в некоторых учебных заведениях ректоры находились на должностях до 2014 года, когда приняли новый закон об образовании. Согласно ему, было ограничено пребывание руководителя ЗВО на двух сроках. Однако, по словам Винницкого, некоторые из них в то время возобновились на первый.

Видео дня

Как говорит должностное лицо, второй срок завершается в 2024 году, поэтому будет происходить большая смена в руководстве университетов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студентов будут ждать новые преподаватели и учебные планы согласно реформе, которая предусматривает реорганизацию вузов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!