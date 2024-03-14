В Украине началась регистрация абитуриентов для участия в НМТ-2024

14 марта началась регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметном тесте 2024 года. Для того чтобы подать заявку на тестирование, участникам экзамена нужно создать личный кабинет на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования.

При регистрации необходимо внести личные данные и информацию об участии в НМТ, загрузить сканкопии документов и отправить заявление. Кроме этого абитуриент должен выбрать четвертый предмет и населенный пункт в Украине или за границей, где он будет находиться в дни проведения экзамена.

Документы для регистрации на НМТ-2024

Для регистрации поступающим понадобятся паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка, подтверждающая получение образования и карточка налогоплательщика.

После чего участникам экзамена нужно будет указать категорию – выпускник прошлых лет или текущего.

Те поступающие, которые находятся за границей и учатся в иностранной школе, должны загрузить копию нотариально заверенного перевода справки с места обучения, в которой будет указано о завершении получения образования в 2024 году.

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Также участники НМТ могут выбрать язык, на котором они будут сдавать тестирование по математике, истории Украины, биологии, географии, физике или химии.

Внести изменения в личные кабинеты можно будет до 15 апреля. В частности, поступающие могут выбрать другой предмет, населенный пункт в Украине или за рубежом и потребность в тестировании во время дополнительных сессий.

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