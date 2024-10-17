5 книг из школьной программы, которые следует перечитать во взрослом возрасте

Литературные произведения, изучаемые по школьной программе, обычно ученики читают в сокращенном варианте и редко пытаются понять суть рассказа. Во взрослом возрасте рассказы могут открыться заново, их можно переосмыслить, учитывая собственный опыт и провести анализ действий главных героев.

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OBOZ.UA собрал 5 произведений украинской литературы, которые можно перечитать через некоторое время после окончания школы. На какие книги следует обратить внимание, читайте дальше.

"Федько-хламидник", Владимир Винниченко

Главными героями повествования стали двое детей. Один из них Толя – сын хозяина дома, где жила семья другого – Федьки. Ребята были противоположностями: Толя – нежный, смиренный и боялся выйти во двор. Тогда как Феде нужно было непременно вскочить в неприятности и перевернуть что-то вверх ногами. В книге отражаются два качества – самопожертвование и эгоизм, вокруг которых разворачивается финал повествования.

"Институтка", Марко Вовчок

Высокомерная девушка возвращается из института в Киеве в деревню к бабушке, которая радостно ее встречает. Но жизнь главных героев после этого становится напряженной. В повести Марко Вовчок показывает нарастание недовольства крепостных к господам и к чему это приводит. В основе сюжета нарастания социальных противоречий в украинском селе накануне ликвидации крепостного права.

"Мина Мазайло", Николай Кулиш

Пьеса, определяемая сатирической комедией или трагикомедией. В произведении раскрываются общественные явления украинизации в конце 20-х годов XX ст. Кулиш высмеивает носителей украинского и русского шовинизма. Главный герой – харьковский служащий Мина Мазайло хочет сменить свою фамилию на более престижную – "Мазенин". Мужчина уверен, что благодаря этому его жизнь станет лучше, а карьера пойдет вверх. Это решение приводит к комическим ситуациям, которые вызывают и эмоции грусти, ведь затронутые в рассказе темы актуальны до сих пор.

"Кайдашева сімʼя", Иван Нечуй-Левицкий

Рассказ о семье Кайдашей, где главный герой злоупотребляет алкоголем, его жена постоянно недовольна жизнью и других членов семьи, которые пытаются ужиться вместе, но не могут никому угодить. В доме главных героев постоянные ссоры по любому поводу. Произведение передает темные пятна народной жизни того времени.

"Зачарована Десна", Александр Довженко

Воспоминания украинского писателя о детстве в родном селе Черниговской области. Автор с юмором и нежностью делится о членах семьи, обыденности, обычаях, забавах и о Десне, которая очаровала маленького мальчика. Кроме того, Довженко затрагивает темы крестьян-тружеников и сельский образ жизни.

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