6 книг, которые следует прочитать родителям школьников: рекомендации психолога

У многих родителей детей школьного возраста периодически происходят случаи, требующие новых знаний. Им часто и самим требуется дополнительная информация для того, чтобы помочь ребенку адаптироваться в новой среде и легко усваивать новые знания.

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Детский психолог Екатерина Сердюк на своей странице в Instagram посоветовала родителям шесть книг, которые дадут практические инструменты, как организовать обучение ребенка в школе.

"Обучение без стресса, или Как не плакать над домашним заданием", Татьяна Бондарь. Эксперт пишет, что эта книга поможет родителям разобраться с основными вопросами, связанными с первыми шагами ребенка в школе. Литература даст практические инструменты для развития у ребенка новых важных навыков.

"Научиться учиться", Барбара Окли. В книге предлагаются лайфхаки и инструменты, чтобы быстро запоминать информацию и усваивать любые навыки от понимания сложных математических формул или научных концепций до преодоления профессиональных вызовов.

"Уроки без мрака", Барбара Окли, Терренс Сейновски, Элистер Макконвилл. Авторы рассказывают, как не откладывать обучение на потом, не отвлекаться на смартфон и отдыхать перед контрольной или экзаменом.

Книга, как пишет психолог, показывает, что обучение может быть быстрым, ярким и простым, а если все правильно спланировать – появится больше времени на любимые дела.

"Секреты мозга. 12 стратегий развития ребенка", Дэниел Сигел и Тина Брайсон. Авторы объясняют, как развитие мозга ребенка сказывается на его поведении, а также рассказывают о революционных стратегиях воспитания, эмоционального и интеллектуального развития ребенка.

"Вы, ваш ребенок и школа", Кен Робинсон. Автор дает практические советы, как организовать и направить обучение ребенка в школе или за его пределами. И также развеивает мифы, описывает разные варианты современных школ и высказывает свою позицию по спорным вопросам.

"Мне 6 лет", Татьяна Осколкова. Психолог пишет, что в этой книге есть много полезной информации о психологических особенностях ребенка седьмого года жизни. Автор пишет, как правильно развивать память, внимание, речь и мышление ребенка, что делать, если он испытывает трудности в общении или имеет другие проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, финалисты национальной премии для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine назвали 10 книг, которые следует причитать каждому украинцу. Среди них - "За Перекопом есть земля" Анастасии Левковой и "Поезд прибывает по расписанию" Марички Паплаускайте.

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