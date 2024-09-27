6 книг, которые следует прочитать родителям школьников: рекомендации психолога

Ольга Липич
Моя Школа
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6 книг, которые следует прочитать родителям школьников: рекомендации психолога

У многих родителей детей школьного возраста периодически происходят случаи, требующие новых знаний. Им часто и самим требуется дополнительная информация для того, чтобы помочь ребенку адаптироваться в новой среде и легко усваивать новые знания.

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Детский психолог Екатерина Сердюк на своей странице в Instagram посоветовала родителям шесть книг, которые дадут практические инструменты, как организовать обучение ребенка в школе.

"Обучение без стресса, или Как не плакать над домашним заданием", Татьяна Бондарь. Эксперт пишет, что эта книга поможет родителям разобраться с основными вопросами, связанными с первыми шагами ребенка в школе. Литература даст практические инструменты для развития у ребенка новых важных навыков.

6 книг, которые следует прочитать родителям школьников: рекомендации психолога

"Научиться учиться", Барбара Окли. В книге предлагаются лайфхаки и инструменты, чтобы быстро запоминать информацию и усваивать любые навыки от понимания сложных математических формул или научных концепций до преодоления профессиональных вызовов.

6 книг, которые следует прочитать родителям школьников: рекомендации психолога

"Уроки без мрака", Барбара Окли, Терренс Сейновски, Элистер Макконвилл. Авторы рассказывают, как не откладывать обучение на потом, не отвлекаться на смартфон и отдыхать перед контрольной или экзаменом.

Книга, как пишет психолог, показывает, что обучение может быть быстрым, ярким и простым, а если все правильно спланировать – появится больше времени на любимые дела.

6 книг, которые следует прочитать родителям школьников: рекомендации психолога

"Секреты мозга. 12 стратегий развития ребенка", Дэниел Сигел и Тина Брайсон. Авторы объясняют, как развитие мозга ребенка сказывается на его поведении, а также рассказывают о революционных стратегиях воспитания, эмоционального и интеллектуального развития ребенка.

6 книг, которые следует прочитать родителям школьников: рекомендации психолога

"Вы, ваш ребенок и школа", Кен Робинсон. Автор дает практические советы, как организовать и направить обучение ребенка в школе или за его пределами. И также развеивает мифы, описывает разные варианты современных школ и высказывает свою позицию по спорным вопросам.

6 книг, которые следует прочитать родителям школьников: рекомендации психолога

"Мне 6 лет", Татьяна Осколкова. Психолог пишет, что в этой книге есть много полезной информации о психологических особенностях ребенка седьмого года жизни. Автор пишет, как правильно развивать память, внимание, речь и мышление ребенка, что делать, если он испытывает трудности в общении или имеет другие проблемы.

6 книг, которые следует прочитать родителям школьников: рекомендации психолога

Как сообщал OBOZ.UA, финалисты национальной премии для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine назвали 10 книг, которые следует причитать каждому украинцу. Среди них - "За Перекопом есть земля" Анастасии Левковой и "Поезд прибывает по расписанию" Марички Паплаускайте.

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