5 научных способов дисциплинировать своих детей, которые действительно работают

Крики или суровые наказания детей не способствуют хорошему поведению и не учат их, как вести себя правильно. Такие методы могут привести только к тому, что вы в конечном итоге установите дистанцию ​​между собой и вашими детьми.

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Найти способы дисциплинировать детей и справиться с неуважением, не переусердствуя, – непростая задача. Издание Your Tango собрало 5 научных способов дисциплинировать детей, которые действительно работают.

Показывайте на своем примере то, что хотите видеть

Если хотите, чтобы ребенок слушал вас и понимал, что сделал что-то неправильно, вы должны научить его и давать пример того поведения, которое хотели бы видеть. Многие исследования уже показали, что физическое наказание не работает. Единственное, чего добивается шлепок, – заставляет ребенка бояться вас, но он не учит его последствиям своего поведения или тому, как его контролировать.

Когда ребенка бьют, это не просто больно – ребенок может почувствовать себя затравленным, и его самооценка пострадает, и это может проявиться в его поведении.

Согласовывайте четкие правила с партнером по воспитанию

Когда один родитель считает прыжки на кровати забавными, а другой считает это ужасным поведением и наказывает, это сбивает с тольку и детей, и самих взрослых. Детям в таком случае сложно понять, что является приемлемым, а что нет.

Учитывайте стадию развития ребенка

Дети рождаются с неразвитым мозгом, а это значит, что взрослые должны помочь развить эмпатию, эмоциональную силу и интеллект. Наказание малыша за то, что он кладет предметы в рот, подавляет его развитие. Но ситуация другая, если так делает 5-летний ребенок после того, как ему неоднократно сказали так не делать.

Малыши не могут понять когнитивные концепции, которые понимает 5-летний ребенок, поэтому ожидать того же поведения от обоих нереально.

Перенаправьте или отвлеките

У детей не полностью сформирована префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за принятие решений, постановку целей, выполнения задачи и возможность рационально рассуждать. Прежде, чем в 50 раз сказать ребенку, что он слишком близко к камину, помните, что его способности к саморегуляции просто еще не развиты. Ваша задача – перенаправить или отвлечь его.

Возьмите родительский тайм-аут

Когда вы чувствуете, что гнев усиливается и чувствуете желание наругать ребенка, отойдите и возьмите паузу. Короткий перерыв необходим, чтобы осознать свои эмоции. Вы можете обнаружить, что гнев рассеивается, и поведение вашего ребенка не стоит того, чтобы расстраиваться.

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