Как вырастить вундеркинда и почему ментальная арифметика подходит не всем детям

Ментальная арифметика – это метод, когда ребенок мысленно совершает математические действия. В частности, школьник представляет картинку специальных счет, на которых передвигает косточки. С течением времени скорость расчетов растет и ученик думает не цифрами, а образами.

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Если ребенок не будет регулярно заниматься, то такая методика не поможет научиться быстро считать. Как ментальная арифметика влияет на мозг, помогает ли вырастить вундеркинду и с какого возраста можно учиться считать этим способом рассказала Освитория.

Что такое абакус в ментальной арифметике

Дети, начинающие посещать занятия по ментальной арифметике, учатся считать на специальных счетах, которые называются абакус. Они несколько отличаются от обычных. Так, наибольшее число, которое можно набрать на одной линейке, не 10, а 9. Кроме того, числа до 4 обозначает сдвинутое с места соответствующее количество косточек. 5 – одна отдельно стоящая верхняя косточка. А числа 6–9 можно указать только как одновременное передвижение косточки, обозначающей 5, и соответствующего количества других (например, 3 – это 3 бусины, 5 – одна верхняя, 8 = 5+3, то есть одна верхняя и еще 3).

Абакусом в древности воспользовались торговцы для расчетов. Впоследствии его улучшили и стали называть соробан. Именно поэтому часто родители могут увидеть это название при поиске занятий для ребенка.

Как ментальная арифметика влияет на обучение в школе

В начале ознакомления с методикой школьники учатся работать с абакусом и выполнять задания, которые далеки от школьной программы. Впоследствии, после овладения быстрым счетом, школьники смогут давать правильный ответ, однако не смогут объяснить, откуда они нашли такое решение.

В школе же дети учатся вычислять разными способами и раскрывать ход мыслей. Однако ментальная арифметика поможет школьникам, которые испытывают трудности с уроками, развить в себе уверенность и интерес к математике. Кроме того, ученики будут развивать и другие навыки. Например воображение, креативность, мелкую моторику, логическое мышление. То есть могут стать маленькими вундеркиндами.

Влияет ментальная арифметика на мозг

Научиться ментальной арифметике специалисты советуют до 12 лет, однако она также полезна и для взрослых. Ведь на занятиях формируются новые нейронные связи в мозге, поэтому это бесспорно тренирует его и приводит к интеллектуальному развитию. Кроме того, когда школьники решают примеры мысленно, у них работают оба полушария. Это будет влиять на успехи и в других занятиях.

Напомним, 13-летний школьник из Чернигова Ярослав Ивашко установил рекорд Украины. Парень за 50 секунд выполнил 100 математических действий по сложению и вычитанию трехзначных чисел и одновременно с подсчетами декламировал гимн Украины на семи языках. Скорость подачи чисел составила полсекунды. Таких успехов подросток добился благодаря регулярным занятиям ментальной арифметикой.

Это отмечают и родители школьника, которые рассказали, что именно эта методика помогла их сыну улучшить свои знания во многих предметах и изучении иностранных языков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьник из Кривого Рога победил на чемпионате мира по ментальной арифметике.

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