5 причин, почему никогда нельзя кричать на ребенка: вы даже не догадываетесь о последствиях

Повышение родителями голоса на ребенка не является эффективным методом воспитания, ведь ребенок может очень испугаться, и из-за огорчения и страха даже не понять, в чем причина ссоры. С малышом следует говорить спокойно, чтобы он не только понял, но и чувствовал себя в безопасности.

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Психолог Александра Мороз на своей странице в Instagram подчеркнула, что крик не учит ребенка, а отдаляет его от родителей, а также влияет на его самооценку. Эксперт назвала 5 причин, почему ребенок не может услышать и понять родителей, когда они на него кричат.

1. Крик активирует страх, а не внимание. Когда родители кричат, мозг ребенка воспринимает это как угрозу. Он пытается защититься, например, молчанием, бегством или слезами, но не анализирует сказанные родителями слова.

2. Ребенок не понимает контекста. Крик обычно не звучит как объяснение конкретной причины, а воспринимается как "ты плохой". Ребенок не всегда может понять, что именно в его поведении не устраивает родителей, потому что крик сбивает фокус из сути.

3. Крик перегружает эмоциональную систему ребенка. Из-за того, что дети не могут регулировать эмоции на высоком уровне, сильное эмоциональное воздействие, такое как крик, может "заморозить" способность слушать или мыслить.

4. Ребенок начинает сконцентрироваться на своих эмоциях. Во время крика ребенок сосредоточен на своем страхе, обиде или боли, а не на словах родителей.

5. Крик разрушает доверие. Ребенок может чувствовать, что его не понимают и не любят. Это заставляет его "закрываться" эмоционально и переставать слушать.

Кроме того, отмечает психолог, крики родителей влияют на самооценку ребенка, а также на отношения в семье. Такие действия родителей могут заставить ребенка чувствовать себя плохим или "не таким", что со своей стороны формирует у него неуверенность в себе.

Также ребенок может бояться родителей, отдаляться от них и создавать дистанцию в отношениях. Это со своей стороны разрушит эмоциональную связь и ребенок будет чувствовать себя одиноким.

Также эксперт подчеркнула, что ребенок, воспитываемый через крик, может вырасти взрослым, который использует те же методы в своей семье. Это создает цикл травматического воспитания.

Как сообщал OBOZ.UA, американский звездный врач-психиатр Дэниел Эймен дал родителям простой и действенный совет, как сделать ребенка счастливым. По его словам, стоит всего 20 минут в день проводить время вместе.

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