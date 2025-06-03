5 причин, почему родители никогда не должны в состоянии гнева ругать своих детей

Воспитывать ребенка и ни разу не испытывать эмоции гнева, злости или разочарования, наверное, невозможно. Любой родитель проходит эти этапы в разном возрасте их чад: от неубранных игрушек, разбросанной еды и громких истерик до несделанного домашнего задания и несвоевременного возвращения домой с прогулок.

Видео дня

И самым простым решением кажется именно отругать, накричать, наказать. Однако слова, сказанные в гневе, могут оставаться с детьми дольше, чем сам инцидент, поэтому самое главное, что родители должны осознать – это то, что контроль над вашими словами очень важен. Сайт The Time of India назвал пять причин, почему наказание в состоянии злости может нанести больше вреда, чем помощи, а также мягкие, эффективные альтернативы, которые на самом деле помогут сформировать лучшее поведение и более крепкие связи.

Ваша злость и наказание в этом состоянии вредит эмоциональной безопасности ребенка

Когда замечания сопровождаются гневом, криком или грубыми словами, мозг ребенка замечает опасность, а не наставления.

Детям очень важно чувствовать себя эмоционально безопасно. А наказание криком и гневом разрушает этот фундамент, заставляя малышей чувствовать себя напуганными. Со временем это подрывает их самооценку. Помните, спокойный тон побуждает к размышлениям, а гневный – останавливает их. Поэтому, лучше всего – сначала успокоиться, а потом вернуться к проблеме.

Это учит детей, что гнев – это сила

Дети молча учатся, что крик – это то, как взрослые решают проблемы. Ведь дети копируют поведение родителей, запоминают его как пример. Когда гнев становится инструментом контроля, дети учатся его отражать. Они могут начать кричать на братьев и сестер, сверстников или даже родителей – потому что именно это было смоделировано. Поэтому важно показать детям другие примеры решения конфликтных ситуаций, например, с помощью сказок. Или же предложите ребенку самостоятельно найти решение проблемы. Это помогает им связывать причину и следствие.

Это блокирует настоящее слушание

Страх выключает ту часть мозга ребенка, которая отвечает за слушание. Об этом говорят исследования в области психологии развития. Они показывают, что дети, когда напуганы, переходят в режим "бей или беги". Мозг буквально приостанавливает рассуждения, чтобы сосредоточиться на выживании. Поэтому, даже если слова имеют смысл, ребенок может быть не в состоянии правильно их понять в этот момент. Поэтому лучше все правила дисциплины озвучивать тихим голосом. Понижение звука голоса вызывает любопытство. Фразы вроде "Подойди ближе, мне нужно сказать тебе что-то важное" переключают внимание ребенка без страха.

Упреки, основанные на гневе, вызывают стыд, а не ответственность

Стыд заставляет ребенка чувствовать себя плохим, а не понять, что его поступок был неправильным. Это чувство не поощряет к лучшим решениям и желанию изменить поведение, это поощряет скрывать, лгать и сомневаться в себе. Ответственность возрастает, когда дети знают, что ошибки являются частью обучения, и что любовь не исчезает с неудачей.

Это приводит к потере доверия между родителями и ребенком

Страх подрывает доверие, а доверие – это почва, где любовь и дисциплина растут вместе. Когда гнев становится регулярной реакцией, ребенок может перестать открываться, потому что будет бояться упреков или наказания. А вот когда замечания сопровождаются добротой, объяснениями и пониманием – дети чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы делиться ошибками и учиться на них.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 вопросах, которые каждая мама должна обсудить с ребенком после уроков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!