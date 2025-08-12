5 родительских ошибок, которые бессознательно способствуют гендерным предубеждениям у детей

Для того чтобы ребенок вырос со знаниями, что такое равноправие, гендерному равенству следует учить с детства. Это важно по мере взросления, ведь бывает трудно защитить его от среды, где он может наблюдать и изучать гендерные роли, которые разделяют людей и ставят их в рамки.

Однако бывает так, что родители бессознательно допускают ошибки в воспитании, которые способствуют гендерным предубеждениям у детей. Сайт The Time of India назвал пять самых распространенных.

Использование гендерных фраз и прилагательных

Вы можете не осознавать, что учите своих детей языку, который увековечивает стереотипы, основанные на поле. Родители часто используют определенные прилагательные для своих детей на основе их пола и подкрепляют поведение, которое соответствует гендерным ролям. Использование таких фраз, как "плакать как девочка" и "как ты себя ведешь, ты же девочка", бессознательно учит маленьких детей, что они должны придерживаться установленного образа бытия, потому что они принадлежат к определенному полу.

Поощрение хобби и интересов на основе пола

В следующий раз, когда вы увидите игрушку, такую как кухонный гарнитур, подумайте, почему вы считаете, что это подходящий подарок для девочки, а не для мальчика. Многие родители не осознают, что они подвергают своих детей ограниченным увлечениям и интересам, основанным на гендерных стереотипах. Поощряйте как девочек, так и мальчиков пробовать различные кружки и дарите им игрушки, которые их заинтересовали, независимо от того, "подходят" они по полу или нет.

Предоставление приоритета матерям как основным опекунам

Дети учатся на примере. Поэтому просто обучение на словах не верить в гендерные стереотипы, не будет эффективным, если в семье придерживаются гендерных ролей в домохозяйстве. Когда существует неравное распределение родительских обязанностей, и мать является основным опекуном, дети бессознательно усваивают, что мужчины не должны выполнять "домашнюю" работу, такую как уборка и воспитание. Убедитесь, что вы и ваш партнер демонстрируете своим детям, что работа по дому не является гендерно-специфической задачей.

Разрешить книги и медиа, которые учат гендерным ролям

Основным внешним источником, который учит детей негативным стереотипам, является телевидение, фильмы и книги. Вместо того чтобы полностью ограничивать контакт вашего ребенка с информацией, ищите книги и медиа, которые не являются насильственными или стереотипными. Когда ваш ребенок сталкивается с медиа, которые показывают гендерные роли, поощряйте обсуждение, чтобы помочь ему критически мыслить.

Поощрение только однополых дружеских отношений

Убедитесь, что ваши дети играют как с девочками, так и с мальчиками. Это позволит им исследовать различные типы поведения, интересы и занятия. Дружба только с лицами одного пола может сделать вашего ребенка более восприимчивым к стереотипам и гендерно обусловленному поведению. А вот разнообразный коллектив друзей даст ребенку больше понимания к различиям с другими детьми.

