Наверное, нет таких молодых людей, которые бы в свою сторону не услышали: "А вот в наше время все было иначе". Особенно, когда речь идет о методах воспитания.

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Но несмотря на то, что времена меняются, подходы и отношение к различным ситуациям тоже, стоит отметить, что каждое поколение имеет свои достижения и погрешности в воспитании, и не все они требуют списания. Поэтому задачей старших является передавать свой опыт, а младшему поколению иметь выбор применять эти уроки для собственного улучшения или нет. Сайт The Time of India предлагает 5 советов родителей старой школы, которые до сих пор работают и сегодня.

Воспитание детей не является универсальным

Опытные старшие часто советуют, что "все дети разные". Некоторые от природы более общительные, другие – интроверты. Некоторые могут иметь склонность к танцам, а другие могут преуспевать в рисовании. Вполне естественно, что то, что подходит одному, может не подойти другому. Вместо того чтобы ожидать, что все дети будут действовать и реагировать одинаково, попробуйте распознать их модели поведения и соответственно сформировать методы воспитания.

Не медлите, чтобы позволить им попробовать

Большинство детей раздражаются, когда кто-то старший просит их приготовить еду или убрать в их комнате. Родители часто занимают оборонительную позицию и пытаются защитить своих детей, говоря: "Они слишком малы для этого". Хотя абсолютно правильно, что для каждой задачи должен быть соответствующий возраст, также нужно учитывать, что знакомство с основными жизненными навыками с раннего возраста помогает в дальнейшей жизни. Умения вроде стирки одежды, приготовления пищи или управления деньгами, готовят детей к реальному миру.

Помогите им найти радость в офлайн-мире

Определение развлечений изменилось. Старшие люди часто могут предостерегать от чрезмерного увлечения пассивными развлечениями, такими как время перед телевизором или в телефоне, поощряя детей вместо этого что-то создавать, участвовать или стремиться к содержательному опыту. Правда в том, что несмотря на то, как быстро технологический прогресс захватывает нашу жизнь, жизнь детей только с 1 часом экранного времени была более продуктивной, чем сегодняшние 14-часовые экранные гонки.

Медленные решения часто являются самыми умными

В эту эпоху быстрого обслуживания люди практически рождаются с идеей "10-минутной доставки". Это поколение больше привыкло к мгновенным результатам – и это существенная разница в том, как старшие поколения относятся к жизни. Ведь они знают цену ожиданию, и редко принимают импульсивные решения. Это может быть довольно актуальным в современной жизни.

Выводы из историй трудностей

Молодежь часто считает, что истории трудностей, которые пережили старшие поколения и теперь делятся своим опытом с ними, в основном вымышленные. Да, возможно, каждый рассказ немного изменен, где-то недоговорен, а где-то преувеличен, однако важно их выслушать и вынести свои уроки. Основной из которых – жизненные трудности являются естественными и их можно преодолеть. Они учат, что каждая неудача – это шаг к успеху, и именно настойчивость, а не утешение, является настоящим учителем успеха.

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