5 тем, которые не стоит обсуждать с детьми: их психика не выдержит

Украинский детский психолог Людмила Потапенко назвала пять тем, которые родителям не надо обсуждать с детьми или в их присутствии. По ее мнению, детская психика не готова к таким разговорам, ведь им нужна стабильность и уверенность от родителей, а не ощущение их постоянной тревоги.

Как объясняет эксперт, психика ребенка может не выдержать и сформировать некорректные установки. Поэтому родителям стоит позаботиться о моральном состоянии своих детей. Об этом она сказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

Темы, на которые не стоит общаться с детьми

Финансовые трудности

По словам психолога, ребенок не должен испытывать страх "как мы будем жить дальше", для него важно ощущение стабильности и опоры на взрослого.

Подробности семейных конфликтов

Позаботьтесь о том, чтобы мир ребенка был безопасным.

Личные волнения

Эксперт уверяет, что ребенок не должен быть вашим личным психотерапевтом. У него должно быть детство.

Негативные суждения о ком-то из родственников

Ребенок не понимает еще взрослых проблем и семейных вопросов, поэтому озвучивание ему ваших суждений о ком-то из близких, будет вызывать у него недоразумение – как ребенку относиться к тому человеку, любить или нет.

Критика второго родителя

Как объясняет психолог, это ваши отношения, их не стоит перекладывать на ребенка. Ведь это подрывает его доверие, и к вам, и к другому родителю.

