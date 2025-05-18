Это разрушает авторитет родителей: психотерапевт назвала типичные ошибки в воспитании детей

Психотерапевт Елена Платова назвала типичные ошибки родителей в воспитании детей. По ее мнению, замалчивание причин разрушает авторитет взрослых в глазах ребенка.

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По словам эксперта, дети очень хорошо чувствуют ложь, поэтому лучше всего – быть честными. Об этом она рассказала в интервью медиа.

"Часто бывает достаточно сказать: "Сейчас я не окей, у меня есть проблема – я закончу ее решение и сможем поговорить"", – объясняет психолог и добавляет, что если честно признать: "я больна", "я слабая", "я устала", "у меня не получается", "я этого не знаю" – все это не разрушает авторитет родителей.

А разрушить его, по словам Платовой, как раз очень легко из-за лжи и попытки выдать ненастоящего себя, какой-то идеальный образ.

"Здесь дети четко чувствуют разницу между ложью и подлинностью. Подлинность – это главная основа любого родительства", – уверена психотерапевт.

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