Это разрушает психику и причиняет боль: как никогда нельзя наказывать своих детей

Украинский детский и семейный психолог Екатерина Гольцберг рассказала, каким образом никогда нельзя наказывать детей. В частности, это касается случаев, когда родители начинают игнорировать мальчиков и девочек. По ее словам, такой способ отравляет отношения.

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Об этом специалист рассказала в заметке в Facebook. Эксперт отметила, что такие методы разрушают психику детей и причиняют им боль. Более того, "молчаливое отстранение" – форма психологического насилия, которое приводит к негативным последствиям.

К этому относятся фразы:

"Не подходи, пока не извинишься/успокоишься/осознаешь".

"Мне не о чем с тобой говорить".

"Сядь в углу и подумай".

"Все, я с тобой не разговариваю, пока ты не...".

"Все это – вариации одного и того же метода: лишить ребенка контакта. Да, ребенок нуждается в любви и принятии больше всего именно тогда, когда меньше всего этого заслуживает. Но для истощенного или раздраженного взрослого это кажется благородным наказанием: без крика, без ремня, ребенок "сам поймет". На самом деле молчаливое отстранение – это форма психологического насилия, которую исследователи называют "emotional withdrawal" или "silent treatment", – пишет Гольцберг.

Она отмечает, что такие методы вызывают определенную боль. В частности, дети, которые лишены потребности в контакте, испытывают физиологический стресс, а старшие имеют гормональный "шторм", который осознают как стыд и страх покинутости.

Также неопределенность для мальчиков и девочек видится как опасность. Таким образом у них возникает токсичное чувство вины и восприятие, что с ними что-то не так. Более того, нарушается привязанность.

В будущем такое поведение взрослых приводит к определенным последствиям. В частности:

Опасный стиль привязанности: тревожно-амбивалентный или избегающий. Человек то цепляется за партнера, боясь разрыва, нависает, ревнует, преследует, то сам бежит первым, чтобы "не было так больно", если произойдет разрыв.

Гиперчувствительность к несвоевременному ответу. Изоляция в чате, неувиденный лайк или непрочитанное сообщение могут вызвать панику или ярость: как я могу быть проигнорирована/непрочитана?

Снижение самооценки и трудности с регуляцией эмоций. Взрослому трудно понять свои чувства, ведь в детстве их "глушили" молчанием".

Соматические проявления: хроническая тревога, проблемы со сном, психосоматическая боль.

Вместо игнорирования, эксперт советует воспользоваться другими методами:

Называть чувства и корректировать поведение, а не личность: "Я злюсь, потому что ты сломал игрушку сестры. Мы вместе подумаем, как это исправить".

Предлагать восстановление: объятия, совместная активность, ритуалы примирения.

Использовать естественные или логические последствия, а не эмоциональные санкции.

По словам Гольцберг, молчаливое наказание негативно сказывается на контакте между детьми и взрослыми. Ведь, ребята, которых игнорируют, не учатся вести себя, а теряют веру в себя и безопасность мира. Когда же дети вырастают, то они имеют "невидимые шрамы", выбирают игнорирование, избегают контактов.

"Цену "бана", как способа избегать контакта, а не решать проблему сознательно. Признать боль, назвать ее и отказаться от "тихого саботажа" – первый шаг к действительно зрелой, заботливой коммуникации", – отмечает Гольберг.

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