Почему не стоит говорить ребенку 'Ты всегда все делаешь не так!' или 'Не придумывай глупостей!'

Дети видят себя глазами родителей и именно они формируют их самоценность. Слова, эмоции, реакции и поддержка родителей определяют, как ребенок будет воспринимать себя в будущем.

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Если говорить ребенку "Не придумывай глупостей!" Или "Ты все делаешь не так", тогда он будет бояться проявлять себя и сомневаться в своих силах. А если сказать "Ошибки – это нормально, попробуй еще раз", тогда у ребенка будет формироваться вера в собственное развитие. Об этом на своем аккаунте в Instagram написала нейропсихолог Александра Косячева.

Эксперт отмечает, что самооценка и самоценность у ребенка появляются не сами собой, а строятся на том, как родители реагируют на их эмоции, успехи и неудачи.

Когда ребенок вырастет, лучше, чтобы в его голове остался голос, поддерживающий, а не критикующий, а также вера в свои силы и чувство любви независимо от успехов, а не постоянный страх ошибиться.

"Дети не видят себя своими глазами. Они видят себя вашими глазами. Ребенок не спрашивает, кто он. Он становится тем, кем вы показываете ему, что он есть. Ребенок, который чувствует, что его осуждают, учится сомневаться в себе. Ребенок, который слышит, что его критикуют, учится уменьшаться, чтобы быть принятым. Ребенок, который растет, зная, что его понимают, не тратит жизнь на поиски своей ценности", – отметила Косячева.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Карпачев на примере занятий ребенка спортом объяснил родителям разницу между дисциплиной и послушанием. Иногда родители заставляют детей заниматься определенным занятием, реализуя собственные амбиции, а ребенок просто слушается, не осознавая, зачем ему это нужно.

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