Карпачев объяснил разницу между дисциплиной и послушанием: родители не должны реализовать свои амбиции за счет детей

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев на примере занятий ребенка спортом объяснил родителям разницу между дисциплиной и послушанием. Иногда родители заставляют детей заниматься определенным занятием, реализуя свои собственные амбиции, а ребенок просто слушается, не осознавая, зачем ему это нужно.

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Об этом эксперт сказал в эфире проекта "Супермама". По его словам, если дети занимаются спортом, потому что родители каждый день об этом напоминают, это о послушании, а не о дисциплине.

"Заниматься спортом – это тяжело, там есть физические нагрузки и иногда ты просто не хочешь их делать, потому что устал. Важно, чтобы ребенок понимал, ради чего он себя пересиливает. Если это происходит за счет родительской энергии, то как только отец перестанет влиять, все это может оказаться бесполезным делом. Во-вторых, у детей не сформировался навык самостоятельно себя организовывать. Дисциплина – это не о послушании. Если дети дисциплинированно занимаются спортом, потому что отец каждый день об этом напоминает, это послушание. Дисциплина – это когда человек осознает, для чего это нужно делать: "Да, я сейчас не хочу, но ради определенного результата, сделаю", – сказал эксперт.

По его убеждению, "из-под палки" вероятность того, что человек достигнет каких-то высот, очень маленькая.

Он предостерег родителей от того, чтобы реализовывать свои амбиции за счет детей, несмотря на их мнение.

Для того чтобы проверить, действительно ли дети хотят заниматься спортом, Карпачев советует родителям в течение месяца не напоминать им о тренировках и не заставлять на них ходить.

"На месяц ваши тренировки – это ваша ответственность. Слова не скажу, если не пойдете, и хвалить не буду, если пойдете". Тогда родители увидят реальную историю", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Карпачев сказал, что не стоит платить детям за домашние дела. Но часть этих обязанностей ребенок должен взять на себя.

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