Стоит ли платить ребенку деньги за вымытую посуду или вынесенный мусор? Мнение психолога

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев считает, что не стоит платить детям за домашние дела. Но часть этих обязанностей ребенок должен взять на себя.

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При этом дети не должны помогать родителям, а должны понимать, что они также являются частью семьи, поэтому причастны к ее благосостоянию. Об этом Карпачев сказал в эфире проекта "Супермама".

Одна из участниц шоу спросила эксперта, стоит ли платить сыну за вымытую посуду или вынесенный мусор. На что тот ответил так: "Нормально ли, когда вы будете готовить сыну завтрак за деньги? Почему тогда у вас есть обязанности, а у ребенка нет?"

По словам Карпачева, этот вопрос касается культуры семьи.

"Дети не должны помогать родителям, потому что они взрослые люди и сами справятся. Но ребенок должен понимать, что он тоже причастен к благополучию семьи и может помочь маме что-то сделать. Но это должна быть не обязанность, а собственное желание. Например, видит, что мама с сумками идет, и поможет. Как ребенка воспитали, так он и будет вести себя", – отметил психолог.

Он добавил, что детям следует объяснять, что каждый в семье что-то делает для того, чтобы всем было хорошо.

"Можно предложить перевести это в финансовую плоскость. Но давай посчитаем. Тогда окажется, что ребенку это будет невыгодно", – подытожил эксперт.

Ранее Карпачев рассказывал, что детям полезно приобщаться к домашним делам, ведь это оказывает положительное влияние на их развитие. При выполнении таких обязанностей у мальчиков и девочек задействуются большие участки головного мозга.

Как сообщал OBOZ.UA, Карпачев считает, что нет ничего плохого в том, что дети могут быть разбалованными. Он посоветовал родителям покупать малышам все, что они могут купить, но не забывать о том, что мальчикам и девочкам также стоит уделять много внимания и давать любовь.

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