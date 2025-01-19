Детей нужно баловать и покупать им все, что можешь купить: Карпачев опроверг распространенный миф среди родителей

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев считает, что нет ничего плохого в том, что дети могут быть разбалованными. Он посоветовал родителям покупать своим детям все, что они могут купить, но не забывать о том, что детям также стоит уделять много внимания и давать любовь.

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Об этом он сказал в эфире программы "Супермама". Карпачев добавил, что многие родители боятся разбаловать детей, но не боятся сформировать у них заниженную самооценку.

В то же время эксперт отметил, что детей следует заранее предупредить, что ситуация с постоянными подарками от родителей будет продолжаться не вечно – до 18 лет уже стоит, чтобы ребенок был самостоятельным.

"Можно предупредить детей, что аll-inclusive – до 18 лет. Когда у ребенка формируется осознание, что мир полон ресурсов, и у него все есть, то появляется иное отношение к миру, чем когда ему постоянно говорят, что он должен быть в дефиците. Еще хуже, когда смотришь на родителей, которые себе все покупают, а на ребенке экономят. Начинаешь чувствовать себя неполноценным. А с чувством неполноценности очень тяжело себя проявить во взрослой жизни. Поэтому я не понимаю, почему все так боятся разбаловать детей, и никто не боится сформировать у ребенка заниженную самооценку", – отметил Карпачев.

"Детей надо баловать, покупать им все, что можешь купить. Но стоит понимать, что кроме материальных подарков должно быть кое-что более важное – это любовь. Это важнее, чем наличие подарков", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты дали родителям десять эффективных способов помочь детям научиться экономить деньги.

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