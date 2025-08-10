5 тревожных сигналов, что ваш ребенок вот-вот перестанет с вами контактировать

Контакт родителей с детьми – это то, что дает природа, эта любовь безусловна и способна простить многое. Однако не все.

По словам психологов, эмоциональная дистанция накапливается со временем. Разрыва контактов не произойдет в детском возрасте, но и потерять общение со взрослым ребенком вряд ли приятно. Писательница Оссиана Тепфенхарт в колонке для сайта YourTango написала о 5 тревожных сигналах, которые могут к этому привести.

Пять эмоциональных красных флажков, которые показывают, что ваш ребенок собирается прекратить с вами контактировать

Вам неоднократно говорили, что вы причинили им боль, или что вы не уважаете их границы

Подавляющее большинство взрослых детей, которые разорвали отношения с родителями, не приняли это решение в одно мгновение. До этого наверняка были попытки объяснить, поговорить и проговорить вопросы, которые их не устраивают.

Вашим требованиям уступают все меньше

Часто это происходит там, где родители всю жизнь контролируют детей. Даже взрослых. Постоянно говорят им, как сделать лучше и под этим подразумевается, что сделать надо именно так. Но тот момент, когда взрослый ребенок впервые скажет "нет" – уже будет переломным для отношений.

Общение с вами перестало быть доброжелательным

Чаще всего взрослые дети, которые собираются разорвать отношения с родителями, начинают давать это понять. Хотя они могут просто пытаться сказать вам, что не примут определенное поведение, некоторые также могут делать конкретные замечания в отношении вас другим. Если вы заметили, что ваш взрослый ребенок делает замечания, или его тон становится более резким – это признаки того, что в ваших отношениях не все в порядке.

Вас начинают избегать

Когда вы звоните своему ребенку, всегда ли он отвечает? Все чаще ли звонки остаются без ответа? Чувствуете ли вы, что ваше присутствие в жизни ребенка пытаются уменьшить? Это те моменты, когда вам следует задуматься о текущем возрасте вашего ребенка. Это признак того, что ваш ребенок либо подросток и пытается проявить определенную базовую независимость, которую вы должны уважать, либо уже взрослый человек, которому, возможно, надоела ваша чрезмерная вовлеченность в его жизнь.

