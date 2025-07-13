"Меня все достало. Ты испортила мою жизнь!" Что на самом деле стоит за громкими фразами подростков

Анна Боклажук
Моя Школа
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'Меня все достало. Ты испортила мою жизнь!' Что на самом деле стоит за громкими фразами подростков

Быть родителями детей-подростков – эмоционально один из самых сложных периодов родительства. Они могут говорить фразы, которые делают больно, но на самом деле хотят сказать совсем другое.

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Эту тему раскрывает на своей странице в Instagram эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев. Он показывает, какой скрытый смысл имеют слова, сказанные подростками, и как их понять.

Когда подростки отталкивают от себя

Они говорят:"Оставь меня впокое", но имеют в виду:"Мне сейчас трудно, но я не умею просить о поддержке";

"Ты все равно не поймешь" на самом деле означает – "Я боюсь, что ты меня осудишь"

Фраза"Мне никто не нужен" это:"Я боюсь, что меня не примут и не будут любить таким, какой я есть"

"Меня все достало" переводится, как"Я переполнен эмоциями и я не знаю, как с ними быть"

Фразой"Ты все усложняешь" подросток хочет сказать, что ему страшно и неудобно говорить о своих истинных чувствах и эмоциях.

''Меня все достало. Ты испортила мою жизнь!'' Что на самом деле стоит за громкими фразами подростков

Когда подростки злятся

"Я сам знаю, как надо" означает:"Я хочу больше свободы и доверия";

"Я не обязан отчитываться!" это:"Мне важно чувствовать доверие и уважение к собственным границам"

"Ты меня не понимаешь!" – этой фразой подросток хочет, чтобы его попытались услышать без критики и поучений.

"Ты испортила мне жизнь!" – это эмоциональный крик о помощи. Подростку важно, чтобы его заметили, почувствовали его эмоции.

"Не лезь ко мне!" – На самом деле подросток хочет больше свободы и самостоятельности. Он хочет показать, что способен сам решить или уладить какие-то вопросы.

''Меня все достало. Ты испортила мою жизнь!'' Что на самом деле стоит за громкими фразами подростков

Когда они закрываются в себе

"Все нормально" – одна из самых частых фраз подростков, но на самом деле она говорит о том, что ребенок не знает, как начать разговор и все рассказать.

Фраза"Не хочу говорить об этом" означает, что подросток не уверен, что его поймут и боится показать свою боль.

"Просто не хочу" переводится, как"Я не знаю, как правильно. Мне страшно. Неудобно. Я не уверен".

''Меня все достало. Ты испортила мою жизнь!'' Что на самом деле стоит за громкими фразами подростков

Когда они сравнивают

"У всех остальных родители нормальные!" – эта фраза может быть болезненной, но на самом деле подросток хочет принятия без осуждения и давления.

"Все мои друзья так делают..." это о страхе быть непринятым сверстниками:"Я чувствую себя изолированным. Я не хочу быть белой вороной".

"Ты не даешь мне жить" – подростку надо больше свободы и права самостоятельно принимать решения:"Я взрослею. Дай мне попробовать быть самостоятельнее".

Фраза"Ты всегда всем недовольна" – это крик о том, что ребенку нужна ваша похвала:"Мне хочется, чтобы ты видела мои старания".

"Тебе просто безразлично!" – ребенку недостаточно внимания:"Мне больно, потому что я чувствую себя так, будто ты меня не видишь".

''Меня все достало. Ты испортила мою жизнь!'' Что на самом деле стоит за громкими фразами подростков

Когда они говорят не словами

Когда подросток постоянно в наушниках, это может говорить о том, что он прячется от внешнего мира, от давления, шума, тревоги.

Когда ребенок, замкнутый в себе, это может говорить о том, что у него накопилось много боли, которую трудно выразить словами.

Если подросток раздражается по пустякам, это либо крик о помощи из-за эмоций и злости, либо просто гормональные колебания, которые ребенок не может контролировать.

Резкие реакции на ваши советы, это страх не оправдать ваши ожидания.

Постоянное пребывание в онлайн-играх – там он чувствует свою силу и умение чего-то достигать.

''Меня все достало. Ты испортила мою жизнь!'' Что на самом деле стоит за громкими фразами подростков

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Карпачев ответил на самую распространенную проблему родителей: что делать, если ребенок не слушается.

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