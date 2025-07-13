''Меня все достало. Ты испортила мою жизнь!'' Что на самом деле стоит за громкими фразами подростков

Быть родителями детей-подростков – эмоционально один из самых сложных периодов родительства. Они могут говорить фразы, которые делают больно, но на самом деле хотят сказать совсем другое.

Видео дня

Эту тему раскрывает на своей странице в Instagram эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев. Он показывает, какой скрытый смысл имеют слова, сказанные подростками, и как их понять.

Когда подростки отталкивают от себя

Они говорят:"Оставь меня впокое", но имеют в виду:"Мне сейчас трудно, но я не умею просить о поддержке";

"Ты все равно не поймешь" на самом деле означает – "Я боюсь, что ты меня осудишь"

Фраза"Мне никто не нужен" это:"Я боюсь, что меня не примут и не будут любить таким, какой я есть"

"Меня все достало" переводится, как"Я переполнен эмоциями и я не знаю, как с ними быть"

Фразой"Ты все усложняешь" подросток хочет сказать, что ему страшно и неудобно говорить о своих истинных чувствах и эмоциях.

Когда подростки злятся

"Я сам знаю, как надо" означает:"Я хочу больше свободы и доверия";

"Я не обязан отчитываться!" это:"Мне важно чувствовать доверие и уважение к собственным границам"

"Ты меня не понимаешь!" – этой фразой подросток хочет, чтобы его попытались услышать без критики и поучений.

"Ты испортила мне жизнь!" – это эмоциональный крик о помощи. Подростку важно, чтобы его заметили, почувствовали его эмоции.

"Не лезь ко мне!" – На самом деле подросток хочет больше свободы и самостоятельности. Он хочет показать, что способен сам решить или уладить какие-то вопросы.

Когда они закрываются в себе

"Все нормально" – одна из самых частых фраз подростков, но на самом деле она говорит о том, что ребенок не знает, как начать разговор и все рассказать.

Фраза"Не хочу говорить об этом" означает, что подросток не уверен, что его поймут и боится показать свою боль.

"Просто не хочу" переводится, как"Я не знаю, как правильно. Мне страшно. Неудобно. Я не уверен".

Когда они сравнивают

"У всех остальных родители нормальные!" – эта фраза может быть болезненной, но на самом деле подросток хочет принятия без осуждения и давления.

"Все мои друзья так делают..." это о страхе быть непринятым сверстниками:"Я чувствую себя изолированным. Я не хочу быть белой вороной".

"Ты не даешь мне жить" – подростку надо больше свободы и права самостоятельно принимать решения:"Я взрослею. Дай мне попробовать быть самостоятельнее".

Фраза"Ты всегда всем недовольна" – это крик о том, что ребенку нужна ваша похвала:"Мне хочется, чтобы ты видела мои старания".

"Тебе просто безразлично!" – ребенку недостаточно внимания:"Мне больно, потому что я чувствую себя так, будто ты меня не видишь".

Когда они говорят не словами

Когда подросток постоянно в наушниках, это может говорить о том, что он прячется от внешнего мира, от давления, шума, тревоги.

Когда ребенок, замкнутый в себе, это может говорить о том, что у него накопилось много боли, которую трудно выразить словами.

Если подросток раздражается по пустякам, это либо крик о помощи из-за эмоций и злости, либо просто гормональные колебания, которые ребенок не может контролировать.

Резкие реакции на ваши советы, это страх не оправдать ваши ожидания.

Постоянное пребывание в онлайн-играх – там он чувствует свою силу и умение чего-то достигать.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Карпачев ответил на самую распространенную проблему родителей: что делать, если ребенок не слушается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!