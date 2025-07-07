"Мой ребенок меня не слушается. Что делать?" Карпачев ответил на самую распространенную проблему родителей
Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев объяснил, почему для родителей очень хороший знак, если ребенок их не слушается. По его мнению, это означает, что он учится слушать себя.
На своей странице в Instagram Карпачев рассказал, что самый частый запрос к нему от родителей именно о непослушании ребенка. Но его ответ всегда одинаковый: это очень хорошо, что он не слушается.
По словам эксперта, мы сейчас живем в те времена, когда крайне важно научиться думать и жить своей головой.
"Крайне важно научить ребенка слушать не вас, а здравый смысл и свое сердце", – утверждает он. А у тех, кто не согласен с этим утверждением, Карпачев спрашивает, где, по их мнению, во взрослой жизни ребенку может понадобиться послушание, которое так старательно пытаются привить родители с раннего детства.
"Может я что-то пропустил, и послушание – это залог счастливой и успешной жизни?", – спрашивает эксперт по детской психологии.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что Карпачев на примере "Шахедов" объяснил, в каком возрасте ребенок должен спать отдельно.
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