Карпачев на примере ''Шахедов'' объяснил, в каком возрасте ребенок должен спать отдельно

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев объяснил, в каком возрасте ребенку надо уже спать отдельно. По его мнению, это лучше делать после кризиса трех лет.

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На примере с обстрелами городов "Шахедами" он объяснил, что момент перевода все равно будет стрессовым, потому что для ребенка это что-то новое и страшное. Но со временем человек привыкает и адаптируется даже к тому, что сначала вызвало стресс. Об этом он рассказал в одной из серий телепроекта "Супермама".

"Без стресса – никак. Только со стрессом. Смотрите, вы к чему-то привыкли и тут это меняется. Это как с "Шахедами": сейчас уже не такой стресс, который был в начале. А если бы вы спрашивали: "А можно так, чтобы они летали, но у меня не было стресса?" – объяснил он участнице, которая спрашивала, как и когда лучше переводить сына в отдельную комнату.

Также эксперт добавил, что лучший возраст для этого – после кризиса трех лет. По его словам, это связано с самостоятельностью и способностью себя самоуспокаивать.

"Это очень важный, фундаментальный аспект развития личности. Это не про "спать отдельно", это про "уметь заботиться о себе", – говорит он.

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