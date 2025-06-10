''Самое сложное – не сломать ребенка''. Григорий Решетник рассказал, как справляется с пубертатом у старшего сына

Украинский телеведущий и отец троих сыновей Григорий Решетник рассказал, как справляется с пубертатом у старшего сына. Ивану исполнилось 12 лет.

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По мнению актера, самое сложное – это не сломать ребенка. Об этом он сказал в интервью Мирославе Мандзюк на ее YouTube-канале.

"Да, сложно. Начался пубертат. На все есть свое мнение", – говорит телеведущий и добавляет, что вспоминает себя в его возрасте, когда тоже думал, что его не понимают. Тогда приходит понимание, что надо почитать советы психологов, а дальше, что проблемы не у сына, а у родителей.

"Ребенок хочет самоидентифицироваться. Надо дать ему эту возможность. Это очень сложно. Потому что они провоцируют, они отвечают агрессивно. Но надо найти на это силы. Главное - иметь холодный ум и работать над собой, а не вешать всех собак на детей", – говорит Решетник и добавляет, что детям нужно внимание в таком возрасте тоже.

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