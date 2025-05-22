5 утренних ошибок, которые мешают детям сосредоточиться в школе

Многие родители замечают, что их дети имеют проблемы с концентрацией внимания по утрам. Чаще всего, причиной этому считают то, что ребенок еще не проснулся и не вошел в дневной ритм.

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Однако, как правило, дело не в этом. На самом деле есть несколько утренних ошибок, которые могут непосредственно влиять на то, насколько сообразительными и внимательными чувствуют себя дети в школе. Сайт The Time of India назвал 5 самых распространенных.

Поспешный завтрак

Мозг детей растет, развивается и упорно работает, чтобы усваивать множество информации в течение дня. Если они идут в школу голодными или съели лишь несколько кусочков чего-то сладкого, то, по сути, работают на пустой желудок. Кроме того, поспешный и неполноценный завтрак может дать короткий всплеск энергии, после чего уровень сахара в крови резко падает, что приводит к вялости и плохой концентрации. А вот в случае сбалансированного завтрака – с белком, сложными углеводами и полезными жирами – ребенок будет чувствовать стабильность энергии и остроту ума.

Недостаточное количество часов сна

Детям нужно больше сна, чем взрослым, и его недостаток является основной причиной, почему они не могут сосредоточиться утром. Недостаток сна не только делает их капризными, он влияет на память, концентрацию, эмоциональный контроль и даже физическую координацию. Установите спокойный, последовательный режим сна и придерживайтесь этого графика даже в выходные.

Время за просмотром гаджетов

Если утро вашего ребенка включает мультфильмы или игры на планшете, это может истощать его концентрацию еще до выхода из дома. Экраны предназначены для того, чтобы привлекать и удерживать внимание, но как только экран исчезает, мозгу трудно адаптироваться к более медленной, более структурированной среде, такой как класс. Оставьте время перед экраном на потом. Утро должно быть без гаджетов, спокойным и сосредоточенным на подготовке ума к обучению.

Поспешное утро истощает энергию у детей

Поспать подольше, но потом собираться очень быстро, ничего не успевая – неправильно. Если утро кажется сумасшедшим марафоном, ваш ребенок начинает день в режиме "бей или беги". Это состояние тревоги или стресса может длиться дольше, чем мы думаем, и усложняет задачу для мозга успокоиться и сосредоточиться на уроке. Детям нужна структура и предсказуемость. Создайте простой, последовательный утренний распорядок дня. Разложите одежду и пакуйте сумки накануне вечером. Просыпайтесь на 15 минут раньше, чтобы уменьшить хаос.

Обезвоживание

Даже легкое обезвоживание может ухудшить концентрацию и память. Дети не всегда чувствуют или распознают жажду, и редко начинают утро со стакана чистой воды. Поэтому поощряйте выпивать стакан воды сразу после пробуждения и положите бутылку с водой в школу.

Ранее OBOZ.UA писал о ежедневной привычке, которая сделает ваших детей умнее, счастливее и увереннее.

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