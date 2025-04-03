5 утренних привычек, которые помогают детям оставаться сосредоточенными в школе

Утренные ритуалы, привычные для ребенка, положительно влияют на его настроение и концентрацию внимания в школе. Чтобы задать продуктивное настроение на весь день школьника, достаточно придерживаться действий, к которым он привык, и стараться избегать стрессовых ситуаций.

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Физическая активность, стакан воды и вкусный завтрак перед выходом в школу – основа хорошего настроения ребенка. Сайт The Times of India предлагает список из пяти утренних привычек, которые помогут вашим малышам оставаться сосредоточенным на занятиях в течение всего учебного дня.

Стакан воды

Пить воду в течение дня очень важно для нормального функционирования организма. Но лучше всего – начинать утро со стакана чистой воды, чтобы запустить организм. По словам экспертов, утренняя привычка пить воду поддерживает работу мозга и повышает бдительность и внимание ребенка.

Просыпаться вовремя или даже чуть раньше

Иногда очень хочется дать ребенку поспать еще лишние 10-15 минут. Однако эта доброта и желание ребенка доспать могут наоборот повредить. Ведь проснуться позже, значит иметь меньше времени на собрание. Тогда ребенок начинает торопиться, может что-нибудь забыть, не успеет перекусить, начнет нервничать. Поэтому лучше всего организовать день ребенка так, чтобы он ложился спать вовремя и мог легко проснуться в нужное время.

Здоровый завтрак

Сбалансированный и вкусный завтрак – основа хорошего настроения, достаточного количества энергии и улучшения когнитивных функций, что помогает быть сосредоточенным в школе на протяжении всего учебного дня.

Ограничение времени использования экрана

Современные технологии уже прочно вошли в нашу жизнь, и буквально у каждого школьника есть свой телефон или планшет. Однако утром лучше максимально ограничить пользование гаджетами, поскольку это расфокусирует и увеличивает риск отвлечения в течение дня. Идеально, если ребенок будет пользоваться телефоном уже после обучения.

Физическая активность

Легкая зарядка способна улучшить настроение, взбодрить и запустить организм работать. Физическая активность с утра улучшает кровообращение, увеличивает снабжение мозга кислородом и улучшает умственную активность.

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