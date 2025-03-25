Светлана Ройз дала совет школьникам, как сосредоточиться и переключиться с темы на тему: что за метод 'молоток и утюг'

Психологиня Светлана Ройз посоветовала детям и взрослым практику, которая поможет быстро переключиться с темы на тему, потренировать мозг и сосредоточиться. Метод, развивающий межполушарное взаимодействие, называется "молоток и утюг".

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Об этом эксперт написала на канале "Стійкість для стійких" в Telegram, который ведет вместе с ОО "Смарт освіта" при поддержке Фонда Восточная Европа. Упражнение выполняется с помощью двух рук: кулак одной руки стучит по поверхности стола на одном месте, вторая рука одновременно плавно скользит по поверхности.

После нескольких повторений следует поменять руки местами. На первый взгляд, это упражнение простое, но, когда человек начинает его выполнять, становится понятно, что мозгу в это время стоит поработать.

Психолог отмечает, что подобная практика помогает проснуться, вернуть внимание в текущий момент и даже способствует обработке стрессовых воспоминаний. Также ее можно выполнять взрослым и детям (после 10 лет), например, по возвращении из укрытия или когда нужно настроиться на контрольную.

"Такие упражнения помогают активировать мозолевое тело, интегрирующее работу полушарий. Это способствует более легкой обработке травматического опыта. Травматические воспоминания могут перейти из состояния "фрагментированных" в состояние целостных. А в общем - мы тренируем мозг. Образуем новые связи. Вы помните, что подобные упражнения – энергетизаторы, мы не делаем их перед сном", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Светлана Ройз объяснила, почему дети должны быть "неудобными" и задавать учителям побольше вопросов.

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