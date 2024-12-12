'Мы сами растим тиранов': Светлана Ройз объяснила, почему дети должны быть 'неудобными' и задавать учителям побольше вопросов

Когда дети боятся сказать "нет", не решаются противостоять властным людям, они могут вырастать тиранами. Ведь школьники должны уметь задавать неудобные вопросы и отстаивать свои взгляды перед взрослыми, имеющими власть над ними.

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Об этом отмечает детский психолог Светлана Ройз в сообщении в Facebook. По ее словам, когда дети решаются конфронтировать с ожиданиями взрослых, чрезмерной опекой и тому подобное, это дает шанс на развитие людей.

"Когда мы заранее готовы сдаться, боимся сказать "нет" авторитетам, не решаемся противостоять тем, кто имеет власть – мы сами растим тиранов. И если дети решаются конфронтировать с нашей "тиранией нарциссической любви", авторитарностью, нашей чрезмерной опекой, непоследовательностью возможно, это дает шанс на развитие и силу не только им, но и нам", – написала Ройз.

Она добавляет, что это касается как семей, так и школ, общества и других организаций.

"Я недавно говорила учительницам, что это, конечно, сложно для взрослых, но как я радуюсь неудобным детям. Как радуюсь тому, что ребенок может себе позволить спросить: "А почему так?". Выразить свое мнение, предложить новый подход. Сказать: "Я против", – делится специалист.

Ройз отмечает, что власть взрослых огромна и школьникам сложно и страшно против нее выступать. Поэтому именно из-за смирения и страха быть наказанным, у детей возникает понимание, что они ничего не могут, ведь они лишь маленькие люди.

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