Как быстро выучить стихотворение: учительница НУШ подсказала простой и действенный алгоритм

Учительница Новой украинской школы Прохорчук Вера поделилась секретом изучения стихотворения для школьников. Для начала она предлагает прочесть поэтическое произведение и понять его содержание. После того ученику следует прочесть каждые две строки по 2 раза.

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Следующий шаг предусматривает изложение рассказа с возможностью подсматривать, делится педагог в Instagram. Остальные столбики Прохорчук советует повторять по подобной аналогии.

После того, как школьник понял содержание стихотворения, прочитав несколько раз строчки, он может рассказать изученное, повторив предыдущие столбики.

Ложась спать, педагог советует прочитать поэзию еще три раза. А проснувшись еще раз напомнить себе, что говорится в стихотворении и рассказать его.

В комментариях отмечали, что это отличный способ и им нередко пользуются. Шутя, украинцы писали, что еще нужно класть книгу под подушку.

"Всегда так учила стихи на завтра и девушек своих учила – это круто работает. Даже когда ребенок на ночь говорит, что не выходит, оно утром все воспроизводится".

"Спасибо, все примерно так и было. А я еще биографию поэта читала и старалась понять почему и в какой момент жизни это стихотворение попросилось в мир".

"А я так и делала в детстве и сына своего так учу, а это оказывается методика".

"Забыли написать: "положить под подушку".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что видео с учительницей, которая дает советы ученикам, стало вирусным.

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