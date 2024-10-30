'Это только рисование. В жизни есть более важные вещи'. Видео с учительницей, которая дает советы ученикам, стало вирусным

Учительница рисования Леная Робертс из Луисвилля (США) увлекла сеть своей речью к детям накануне урока. Видео, которое она выложила, посмотрело более 5 миллионов пользователей.

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Педагог говорила, что рисунки детей не должны быть идеальными, а просто исполненными. Более того, она призвала школьников быть кроткими, ведь жизнь довольно тяжелая и в ней есть более важные вещи, чем рисование. Видео с речью появилось в ТікТок.

"Это не должно быть идеальным. Это должно просто быть исполненным. Давайте не будем суровыми к себе на этом пути. Будьте кроткими. Потому что жизнь довольно тяжелая. После всего, это лишь рисование. В жизни есть более важные вещи, из-за которых стоит волноваться. Рисование – не одно из них, бейби", – говорила учительница.

Пользователи соцсети поставили более миллиона лайков и не смогли не прокомментировать такую речь. Большинство из них отмечало, что такие слова должны звучать на будильнике или в голове.

"Отныне это будет звучать на моем будильнике, большое вам спасибо".

"Хотела бы я, чтобы вы были моей учительницей рисования в детстве, потому что моя всех нас ненавидела. Если бы вы могли видеть, как ее лицо искажалось от гнева, как только мы входили в ее комнату".

"Мой сын вчера пришел домой и сказал: "Даже если сегодня плохой день, ты все равно можешь его сменить". Эти учителя – это благословение".

"Можно я буду слушать эту речь каждое утро во взрослой жизни на своем рабочем месте, пожалуйста?"

"Это тот тип учителя, который меняет детей и помогает сформировать их такими, какие они есть. У меня была такая учительница в 1-м классе, и я навсегда благодарна ей за то, что она была моей учительницей и другом".

"Хотел бы я иметь этот голос у себя в голове".

"Ваш голос будет звучать в их головах однажды на работе, когда они будут испытывать стресс".

"Мне это нужно как ежедневное подтверждение, как взрослому".

"Повторяю это о себе перед каждой встречей команд".

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