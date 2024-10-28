'Не стойте над душой'. Учительница назвала главные ошибки родителей, которые они совершают с детьми после школы

Родители должны создать некоторые традиции, когда забирают детей после уроков. В частности, не задавать вопрос: "Как там в школе?", а спросить: "Что интересного ты сегодня узнал" или "С кем ты сегодня подружился?".

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Кроме того, у школьников должно быть время на отдых, после которого они будут делать уроки и складывать портфель на следующий день. Родители должны создать поддерживающее окружение, а не "стоять над душой", пока дети будут собираться и выполнять домашнее задание. На этом отмечает учительница начальных классов Коробчук Талина в интервью Образование. Дети. Будущее.

"Нужно сделать определенные традиции. Забирают детей из школы – меняется картинка. Первый вопрос: "Как там в школе?". Желательно не "Как там в школе", а "Что ты сегодня интересного узнал?". Классно когда есть традиции. К примеру, забираем детишек, погуляли немножко без портфелей, физически размялись. Перешли домой, отдохнули, поспали. И остается время, чтобы что-то сделать на следующий день. Портфель собрать, уроки сделать или там рекомендации выполнить. Это должно быть в режиме поддерживающего окружения. Родители, которые не стоят над душой: "Собирай портфель, делай домашку". А с первого класса приучить", – делится Коробчук.

Она объясняет, что дети должны понимать, что школа – их зона ответственности и новая социальная роль. Именно поэтому не нужно превращать время дома во второй школьный день. Кроме того, педагог советует обращать внимание на время и объяснять детям, сколько они имеют на выполнение уроков.

В то же время учительница не советует оставлять уроки на поздний вечер. Перед сном лучше всего будет почитать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что для того чтобы школьники показывали успехи в учебе и имели к этому мотивацию, родители дома должны тоже заниматься с детьми, болеть за учебный процесс, хвалить и работать в тандеме с учителем.

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