'Я пошла в атаку': учительница начальных классов рассказала об удивительной тенденции среди родителей школьников

Для того чтобы школьники показывали успехи в учебе и имели к этому мотивацию, уроков в школе бывает мало. Родители дома тоже должны заниматься с детьми, болеть за учебный процесс ребенка, хвалить его и работать в тандеме с учителем.

Видео дня

Об этом в эфире проекта "Образование. Дети. Будущее" на Youtube сказала учительница начальных классов Тамила Сергеевна. Она рассказала о странной тенденции среди родителей, когда они не приходят на встречи с педагогом и мало интересуются учебой детей.

Тамила Сергеевна рассказала, что в своем классе создала правило, когда по пятницам с 7:00 до 8:00 была открыта для очного диалога с родителями. Родители должны были накануне написать, смогут ли они прийти на встречу, чтобы обсудить обучение детей. Однако на такие встречи обычно приходили только те родители, к обучению детей которых вопросов нет.

"Но я так ждала родителей, которым нужна помощь или подсказка. Подождала две-три недели и решила, что пойду в атаку. Писала сама: "Уважаемые родители, давайте встретимся, проговорим неделю". Недели бывают насыщенные, я всегда прихожу на встречу с тетрадями, чтобы показать, на что обратить внимание, чтобы родители видели. Обычно поднимаю вопрос о дисциплине и академических знаниях. Но родители, у которых есть определенные моменты и которых нужно самих мотивировать, приходили очень редко", – отметила педагог.

Она отметила, что очень понимает работающих и не имеющих времени родителей, однако подчеркнула, что от этого зависит будущее их ребенка.

"Когда ребенок видит, что родители адекватно болеют за учебный процесс, хвалят, спрашивают о достижениях и если это происходит в партнерстве с учителем, который говорит "Ты молодец", – это очень классно. А те, кому нужно было действительно прийти, они просто "морозились". Возможно, боялись, что откроется какая-то неприятная правда о том, что учебные успехи нуждаются в усовершенствовании", – сказала Тамила Сергеевна.

По ее словам, учитель в классе и школа делают все, что могут, но родители также должны помогать детям в учебе.

"У меня в классе 30 учеников, это много. Все разные, плюс война. Учебный процесс важен, академические знания важны", – добавила учитель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учительница начальных классов рассказала нюансы обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!