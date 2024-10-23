'Мы учим звуки, а девочка играет в шкафчике игрушками'. Учительница рассказала нюансы обучения детей с особыми образовательными потребностями

Дети с особыми образовательными потребностями должны учиться в классе, где есть помощник – человек, который помогает учителю. Один педагог физически не может успевать уделять внимание 30 ученикам и ребенку, который нуждается в нем больше, чем другие.

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Об этом сказала учитель Юлия Марченко в эфире проекта "Образование. Дети. Будущее", опубликованном на Youtube. Она рассказала, что преподавала английский для учеников начальных классов, где учился и ребенок с особыми образовательными потребностями.

"У меня был опыт, когда я работала в первом классе, где был ребенок с инклюзией. Там отдельно не работали с этим ребенком. Иногда, как мне казалось, даже не обращали внимания, что в классе есть ребенок с определенными особенностями. Однако должен быть особый подход и понимание. Также нужно работать и с другими детьми и объяснять, что такой еще есть ребенок в классе", – рассказала Марченко.

По ее словам, в таком классе была политика избегания проблемы, даже со стороны классного руководителя.

"Учительница присутствовала на моих уроках, она ребенка контролировала, но в общем это неправильно. В классе было 25 детей, и мне было трудно перенаправить внимание на одного ребенка, который нуждался в совсем другом подходе. Если он подходил к ящичкам, то открывал и играл с игрушками в тот момент, когда мы, например, прорабатывали звуки", – отметила педагог.

Чтобы такой ребенок учился в общем классе, было требованием родителей. Это, как она считает, тоже является признаком того, что родители избегают проблемы.

Учителям Марченко посоветовала больше обсуждать потребности такого ребенка с родителями, поскольку только они понимают ситуацию полностью, а также обращаться к экспертам.

"Если ты классный руководитель и никогда не сталкивался с работой с такими детьми, у тебя не было практики, не проходил курсы повышения квалификации, то лучше обратиться к экспертам, которые могут помочь. Также стоит пообщаться с родителями, обсудить, какие есть определенные особенности в воспитании. Следует выходить с ними на диалог, быть в одной команде и создавать положительную эмоциональную среду, которая поможет развиваться такому ребенку. Родители знают лучше всего, потому что видели, как развивался их ребенок с самого рождения", – посоветовала она.

Кроме того, следует обсудить ситуацию с администрацией учебного заведения, которая также должна понимать нагрузку на учителя, если в классе есть дети с особыми образовательными проблемами и нет помощника.

"Трудно справляться и получать определенные академические результаты в классе, ведь учитель может полурока успокаивать ребенка, который испугался шума за окном. Это реальность, однако не все учебные заведения обращают на это внимание. Учителю стоит работать в команде с родителями, с администрацией и с самим ребенком. Познакомиться с ним поближе и тогда помогать ему и направлять", – подытожила Марченко.

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