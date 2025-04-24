5 важнейших навыков самостоятельного ребенка: это не о 'делать все самому'

Воспитывая ребенка, каждый родитель хочет для него лучшего будущего, и учит быть самостоятельным. Однако, по мнению украинского детского психолога Юлии Ивановой, самостоятельность ребенка – это не о "делать все самому", это об умении принимать решения, брать ответственность и заботиться о себе.

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Все эти навыки формируются постепенно, когда ребенку позволяют выбирать, доверяют делать что-либо самостоятельно, не контролируют, а поддерживают. На своей странице в Instagram эксперт опубликовала 5 важнейших навыков самостоятельного ребенка.

Проявление инициативы

Психолог отмечает, что это базовый навык самостоятельности, который необходим для выживания в социуме.

"Если у ребенка нет этого навыка, то о его желаниях приходится догадываться", – говорит Иванова.

Умение принимать решение

Ребенок должен уметь делать выбор. Это касается одежды, еды, игр.

Кроме того, отмечает эксперт, важно научить ребенка отказываться от того, что ему не интересно, не хочется.

Умение обслуживать базовые нужды

Наличие собственных домашних обязанностей

По мнению психолога, домашние обязанности формируют ответственность, чувство значимости и вовлеченность в семью.

Умение организовывать досуг

Психолог отмечает, что часто бывает так, что дети не умеют играть самостоятельно, им постоянно нужно присутствие взрослого. Но этому нужно учить, потому что мама не может всегда быть рядом.

Как вывод Юлия Иванова, отмечает, что самостоятельность – это не только о быте. Это о доверии к себе, умении делать выбор и разрешать различные жизненные ситуации.

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