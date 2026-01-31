5 вещей, которые делают родители-ученые, чтобы воспитать умного ребенка

Родители-ученые из Техаса, которые являются лидерами в STEM, рассказали о том, что они делают, чтобы их 2-летняя дочь выросла умной. По их словам, основной целью является то, чтобы ее мозг оставался острым в период когнитивного спада и роста популярности искусственного интеллекта.

40-летняя Упасна Гаутам уточнила, что это не очевидные советы вроде проводить меньше времени за экранами смартфонов, а высокоэффективные ежедневные практики, которые на самом деле развивают когнитивную устойчивость. Об этом она написала в своем посте в социальной сети Threads и перечислила 5 пунктов, которые важны для развития ребенка. Среди них: поощрение объяснять свои мысли, разрешение ей попробовать сделать самой, умение глубже реагировать на вопрос "почему", озвучивание ошибок вслух и никогда не заканчивать предложения вместо дочери.

"Мы заставляем ее объяснять собственные мысли"

Автор объясняет, что они мягко оспаривают каждое решение своего малыша, спрашивая у него, почему она этого хочет, что ее заставило выбрать именно этот цвет или форму, как она достала эту игрушку. То есть вопросы, которые заставляют ребенка описать процесс или мысль.

"Она учится метапознанию в 2 года, чтобы к 15 годам знала, как сначала проверить собственный процесс рассуждения. Большинство взрослых не могут сформулировать, почему они верят в то или иное. Сейчас мы сосредотачиваемся на развитии этой силы", – уточняет ученая.

"Мы позволяем ей бороться, прежде чем помочь"

Когда ребенок не может что-то открыть, дотянуться до чего-то или разгадать головоломку, родители дают ей 30 секунд на попытки, а потом уточняют, что это действительно сложно, но может она придумает еще что-то. По их словам, таким образом развивается исполнительная функция.

"Она учится, что сложность – это сигнал к росту, а не сигнал к тому, чтобы попросить помощи и переложить решение на кого-то другого", – пишет автор поста.

"Мы углубляемся в вопросах "почему?" на 5 уровней"

Когда дочь спрашивает "почему", родители отвечают так, что у нее возникает еще ряд вопросов. То есть ребенок мыслит и углубляется в тему.

"Иногда на 5, 6, 7 уровней ниже. Даже когда мы истощены. Мы учим ее понимать, что первый ответ почти никогда не является настоящим и окончательным", – объясняет она.

"Мы рассказываем о собственных ошибках вслух"

Если ребенок видит, как взрослые моделируют ошибочность, он будет рассматривать результаты как гипотезы для проверки, а не как факты для принятия. Исправление ошибок начинается с признания ошибки.

"Мы заставляем ее заканчивать собственные предложения"

По мнению ученых, автозаполнение (то есть, когда родители заканчивают предложения вместо ребенка) учит поколение никогда не завершать собственные когнитивные циклы. Однако способность заканчивать собственные мысли – это об умении мыслить самостоятельно. А заканчивая предложения за детей, родители бессознательно ослабляют эту цепь. Поэтому, когда дочь замирает на полуслове, они не завершают мысль за нее.

"Мы ждем, а потом спрашиваем: "А что потом?" или "Что ты хотела сказать?", – говорит мама девочки.

Также автор поста уточнила, что они это делают не для того, чтобы вырастить из дочери тоже ученого. Их основная цель научить ее критически мыслить и решать проблемы разного уровня сложности.

