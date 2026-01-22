Учительница раскрыла волшебную формулу, которая заставит детей соблюдать правила с первого раза

Научить детей соблюдать правила и выполнять нужные задачи без споров – сверхсложно для большинства родителей. Ведь дети сопротивляются, капризничают, испытывают границы.

Однако решение все-таки существует. Им на сайте YourTango поделилась американская учительница и автор нескольких книг для родителей о воспитании детей Джейн Блунштейн. Она назвала это волшебной формулой, чтобы заставить детей слушать с первого раза.

Практикуйте положительные способы сказать "нет"

Найдите положительные способы сказать "нет", не крича, не проявляя раздражения и не делая их неправильными или "плохими" за то, что они обратились с просьбой.

Например, это может быть отказ в покупке каких-то сладостей или просьбе продолжить игру на планшете или прогулку на улицу дольше, чем было договорено. Также следует добавить объяснение, что вы признаете их желание, но вас расстроило поведение ребенка, когда он не выполнил вашу просьбу, поэтому то, что происходит сейчас – только последствия их действий. То есть объясните, почему действует правило, и какие последствия, если правило или граница нарушены.

Научитесь реагировать на плохое поведение, когда они их нарушают

Хорошая новость заключается в том, что существуют инструменты, которые помогут вам избежать докучания детям и построить сотрудничество и уважение.

Даже если вы сообщили о своих границах и заранее договорились о правилах, все равно будут случаи, когда дети "забудут" или будут небрежными по соблюдению своей части соглашения или даже сознательно нарушат правило. В таких случаях вам нужно быть готовыми к соответствующему плану действий. И эксперт рекомендует несколько здоровых стратегий, которые можно попробовать в этих случаях:

Лишить детей привилегий. Это сложная часть, но если у вас есть хоть какая-то надежда завоевать уважение ваших детей к вашим желаниям и требованиям – и вы хотите развить их чувство независимости и ответственности – вы должны быть готовы выполнять любые условия, которые вы установите.

Позвольте своему ребенку разбираться с последствиями. Грязная одежда не попала в корзину вовремя? Не ищите ее самостоятельно в детской комнате. Домашнее задание не сделано? Отключите интернет, пока ситуация не изменится.

Оставайтесь спокойными. Ваша главная задача – признать их гнев и разочарование, посочувствовать, а затем снова установить связь, когда страсти утихнут.

