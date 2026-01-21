'Если будешь сидеть близко к телевизору, то испортишь себе зрение'. Топ-10 родительских небылиц, которые узнают все дети 90-х

Современные взрослые, выросшие в 90-х годах, помнят, как родители пугали их тем, что всегда знают, что они делают, или что телевизор нельзя смотреть, потому что это портит зрение. На самом деле большинство из этого или откровенная ложь или недоказанные мифы.

Конечно, родители придумывали их не для того, чтобы навредить, а с доброй целью. Однако ведущая одного из американских подкастов и мать двоих детей Брин Палмер решила вспомнить и раскрыть правду о 10 наиболее популярных мифах тех лет, пишет сайт YourTango.

"У меня глаза на затылке"

Да, подобная фраза использовалась для того, чтобы дети думали, что родители всегда знают и видят, что они делают, даже когда не смотрят. И это же действительно действовало, правда?

"В этот ресторан разрешено заходить только тем детям, которые хорошо себя ведут"

Наверное, это одна из самых любимых фраз взрослых, когда надо было куда-то пойти с детьми и, чтобы не краснеть за их поведение, родители говорили ее, таким образом требуя послушания и порядочного поведения от ребенка.

"Магазин/парк закрывается"

Если другой возможности забрать ребенка домой нет, родители говорили, что этот магазин/парк уже закроется. Иногда даже просили продавца/работника подыграть.

"Тролли любят есть шумных детей"

Американских детей пугали троллями, которые могли съесть непослушных детей, а украинских – бабаем или серым волчком, который непременно должен был прийти посреди ночи и съесть/похитить/укусить ребенка, который не хотел слушаться в течение дня.

"Если сидеть слишком близко к телевизору, то испортишь себе зрение"

Любимая фраза большинства родителей, которую и сегодня многие используют. Хотя официально доказанных фактов, что это действительно влияет на ухудшение зрения, нет. Единственное, о чем предупреждают врачи, так это о том, что стоит ограничивать экранное время ребенка и стараться выбирать большие экраны для просмотра мультфильмов.

"Ругаться незаконно"

Детям нельзя использовать бранные слова. На самом деле это не такой уж и миф, потому что их лучше и взрослым не использовать. Однако никакого наказания не будет. Разве только от родителей.

"Даже змеи какают в горшок"

Способов, которыми родители пытались приучить детей к горшкам – были миллионы. Каждый находил что-то действенное для себя и своего ребенка. Современные родители уже относятся к использованию подгузников проще, и приучение к горшку проходит более мягким способом.

"Ваши игрушки убежали от вас, потому что вы их не убирали"

Как часто вы приходили с прогулки и не находили любимую игрушку, которую перед этим мама несколько раз попросила убрать? Да, в ответ на вопрос "где она?" большинство из нас слышали, что она убежала к лучшему хозяину, потому что вы не заботились о ней. Это было очень грустно.

"Немо похитили, потому что он не слушал своего папу".

Каждый раз, когда что-то плохое случалось в мультфильмах, которые смотрели дети, им говорили, что это потому, что они не слушали своих родителей. "Немо похитили, потому что он не слушал своего папу насчет того, чтобы оставаться рядом", "папу Ариэль превратили в маленькое морское существо, потому что она не послушала его" и так далее.

В конце этого путешествия будет самое интересное

Если надо было выдержать длительную поездку, путешествие или же еще что-то, что ребенку было сложно, родители всегда говорили, что на свершение – самое интересное. Возможно, они и не всегда врали, но точно придумывали на ходу, как порадовать уставшего ребенка в конце.

