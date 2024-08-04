5 вещей, которые никогда не стоит говорить родителям, у которых один ребенок

Некоторые родители не обращают внимания на то, когда их спрашивают о рождении второго ребенка. Однако есть те, кому такие разговоры не по душе, ведь они решили относительно количества малышей в своей семье.

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Специалисты собрали фразы, которые никогда не стоит говорить родителям, у которых только один ребенок. Нuffpost опубликовал советы экспертов.

Разве вы не хотите подарить ему брата или сестру?

Не все знакомые и друзья знают, через что прошли родители, чтобы родить ребенка. Некоторые тратят на это годы и десятки консультаций врачей, чтобы наконец иметь малыша. Кроме того, наличие брата или сестры не гарантирует, что они будут общаться друг с другом, когда станут старше.

Разве ему не одиноко?

Многим взрослым это напоминает вопрос, который им задают женатые люди. Однако одинокие мужчины и женщины могут быть счастливы без детей, ведь ждут возможности встретить настоящую любовь. Кроме того, нередко мальчики и девочки тоже любят быть единственным ребенком в семье.

Эгоистами бывают только дети

Специалисты советуют отказаться от понятия, что единственный ребенок в семье будет исключительно эгоистом. Ведь каждый из них отличается характером и поведением. Кроме того, многие поклонники "чайлдфри" считают, что заводить детей вообще эгоистично.

Кто позаботится о тебе, когда ты состаришься?

Некоторые люди действительно думают долгосрочно, и они не хотят, чтобы бремя ухода за пожилыми легло на одного ребенка. Однако наличие нескольких детей не является гарантией того, что они разделят бремя заботы о своих родителях.

Ты не настоящая мама

Многие родители отмечают, что уход за одним ребенком может посоревноваться с воспитанием нескольких детей. Ведь они также переживают бессонные ночи, кормят, волнуются и жертвуют своими финансами, карьерой и собой, чтобы ухаживать за малышом. Поэтому, по мнению экспертов, даже когда в семье один мальчик или девочка, это не отрицает того, что они остаются мамой или папой, независимо от того, сколько лет сыну или дочери.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что родители очень успешных людей соблюдали определенные правила воспитания, из-за чего у их детей были достижения.

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