70 родителей очень успешных людей назвали 4 вещи, которые они делали, когда их дети были маленькими

Родители очень успешных людей придерживались определенных правил воспитания, поэтому их дети имели достижения. Несмотря на то, что многие молодые не были хорошими студентами, они все были отличниками.

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CNBC собрало четыре вещи, которые всегда делали родители успешных людей, когда их дети были маленькими. Детальнее читайте дальше.

Поддерживали увлечение

Каждый успешный взрослый имел страсть. Поскольку дети избрали эту деятельность, они упорно над ней работали. В частности, научились мужеству и настойчивости и стали достаточно искусными. Таким образом подростки получили опыт, как верить в свою способность добиться успеха, когда они тратят все свои усилия на то, что им нравится.

Несмотря на то, что многие родители не понимали увлечений своих детей, они все же поддерживали их, ведь видели, какую радость получают от этого мальчики и девочки. Поэтому подростки выросли, зная, что с ними рядом всегда будут самые родные, за что бы они ни брались.

Учили своих детей принимать неудачи

Люди, наиболее готовые рисковать, – это те, которых в детстве не наказывали за неудачи или помогали не бояться их. Родители всегда учили успешных людей, что, несмотря на то, что хорошо соперничать, бороться за успех и побеждать, важно также проигрывать. Неудачи – это шанс научиться, расти и развить чувство стойкости. Взрослые всегда болели за усилия своих детей, а не сосредотачивались только на их достижениях.

Поощряли любознательность и самостоятельность

Родители научили будущих предпринимателей спрашивать: "Должно ли быть так? Как я могу сделать это лучше?". Эти вопросы часто касаются того, как начинают работу самые успешные компании. Кроме того, взрослые не делали ничего за подростков, в том числе и не исправляли их ошибки. Они давали ребятам инструменты для самостоятельного решения проблем.

Отмечали эмпатии и соболезнования

Большинство предпринимателей рано научились сопереживать другим, и они выросли, желая решать беспокойство и проблемы людей вокруг них. Правила воспитания заключались в том, чтобы дети хотели улучшать жизнь людей. Родители никогда не говорили им, что цель — заработать больше денег, хотя часто это был результат. Само чувство сострадания побуждало создавать продукт или услугу, которые могли бы принести людям чувство легкости и радости.

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