5 вещей, которые родители никогда не должны позволять другим делать со своим ребенком на публике

Родители с радостью берут детей на семейные встречи, совместные прогулки или в отпуск с друзьями. В первую очередь на таких мероприятиях взрослые думают о безопасности и комфорте малышей, но при этом часто упускают из виду их психологическое благополучие.

Между тем ребенок может попадать в ситуации, когда его подвергают критике или нарушают его физические границы против его воли. Очень важно, чтобы родители или другие близкие люди вовремя вмешивались в такую ситуацию. Издание Times of India рассказало, какие ситуации требуют вмешательства и как родителям самим не допустить ошибок.

Не заставляйте ребенка целовать или обнимать кого-либо против его воли

Когда вы приходите в гости, кто-то из родственников может с самого порога начать требовать объятий или поцелуев. Если ребенок при этом прячется за вашей спиной, отходит в сторону или просто говорит "нет", не заставляйте его выполнять это требование. Малыш имеет полное право сам решать, кому и когда проявлять свою физическую привязанность. Специалисты советуют предлагать ребенку удобную альтернативу: помахать рукой, поздороваться голосом, дать "пять" или стукнуться кулачками. Научите ребенка спокойно говорить: "Нет, спасибо" или "Я сейчас не хочу обниматься". Это преподаст ему важнейший урок: его тело принадлежит только ему, и он имеет право говорить об этом, когда испытывает дискомфорт.

Не позволяйте навешивать на ребенка ярлыки

"Ты какая-то застенчивая", "Ты такой избалованный", "Ленивая", "Ведешь себя, как плакса" – взрослым такие слова могут казаться совершенно безобидными, но ребенок, если слышит это снова и снова, постепенно начинает в это верить. Вместо того чтобы позволять другим определять, каков ваш ребенок, напоминайте ему: один поступок или поведение в конкретный момент не определяют его как личность. Если малыш ведет себя тихо на празднике, это еще не делает его "застенчивым". Если он не хочет отдавать свою игрушку – это не значит, что он "жадина". Дети только учатся понимать и выражать свои эмоции. И родителям стоит мягко исправлять такие замечания, а не смеяться вместе со всеми.

Не допускайте сравнений

Застолье или семейные встречи легко могут превратиться в соревнование. "Посмотри, какие у нее оценки! Почему ты так не учишься?", "Твой двоюродный брат такой уверенный в себе!", "А его ребенок уже три языка изучает!". Даже если такие фразы произносятся с самыми благими намерениями – чтобы мотивировать, – сравнения лишь вызывают у ребенка чувство собственной неполноценности. Каждый ребенок развивается в своем темпе. Вместо того чтобы сравнивать ее с сыном маминой подруги, обращайте внимание на собственные успехи и прогресс малыша. Если же кто-то начинает сравнивать, можно просто ответить: "Мы очень радуемся тем успехам, которых она достигает в своем темпе". Ребеенок должен четко знать: ваша любовь и принятие не зависят от того, лучше ли он кого-то.

Не позволяйте насмехаться над ребенком

Взрослые часто называют свои насмешки "просто шуткой". Но если все вокруг смеются, а ребенок стоит молча, опустив глаза от стыда или отчаяния, ему это отнюдь не кажется забавным. Шутки о его внешности, голосе, весе, одежде, учебе или чертах характера могут надолго запечатлеться в памяти после того, как гости разойдутся. Самооценка ребенка только формируется, и постоянные насмешки могут подорвать веру в себя и вызвать страх перед общением. Если вы видите, что насмешки задевают ребенка, сразу вмешивайтесь. Не нужно устраивать скандал – достаточно спокойно и твердо сказать: "Давайте не будем об этом шутить".

Не позволяйте обсуждать ребенка в негативном свете при всех

Ошибки, оценки, поведение или внешность ребенка не должны становиться темой для развлечения всей компании. Фразы вроде "Он у нас вообще в математике ноль" или "Она меня вообще не слушает", произнесенные в присутствии родственников или друзей, заставляют ребенка стыдиться и подрывают его доверие к родителям. Если есть тема, которую нужно обсудить, сделайте это один на один в спокойной обстановке. Детям нужна поддержка, но им так же нужно и собственное достоинство. Научите ребенка, что собственные границы – это не неуважение к другим. Уважение к старшим и поддержание теплого общения в семье – это действительно важные ценности. Но уважительное отношение к взрослым не должно означать, что ребенок должен терпеть пренебрежение или дискомфорт.

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