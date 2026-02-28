5 вещей, которые запрещено делать в школах Англии: иначе будут серьезные проблемы

Мама пятерых детей Евгения, которая проживает в Англии, рассказала о 5 вещах, которые запрещено делать в местных школах, иначе у родителей будут серьезные проблемы. Так, в частности, в учебных заведениях действует четкая система правил, а некоторые вещи категорически нельзя делать.

Об этом госпожа Евгения рассказала в заметке в TikTok. По ее словам, родители не могут приходить в школу без записи, если, например, хотят пообщаться с учителем об успехах ребенка или его прогрессе в учебе. Сделать это можно только по предварительной записи на определенное время.

"В Англии школа может пожаловаться на родителей и это не шутка, потому что здесь школа не только об обучении, а это четкая система правил. Некоторые вещи родителям здесь категорически нельзя делать. Нельзя заходить в школу без записи. Просто прийти поговорить с учителем, спросить, как мой ребенок, как его успехи, как его прогресс в обучении – нет, здесь так это не работает. Только апоймент", – делится мама школьников.

Также родителям нельзя публично критиковать школу или учителей – это приведет к недоумению со стороны администрации. Кроме того, директор может вызвать на разговор, ведь это подрывает авторитет учебного заведения.

В британской школе нельзя писать учителям в личные сообщения, особенно не в рабочее время. По словам госпожи Евгении, вся коммуникация ведется через переписку с администратором учебного заведения.

Родители не имеют права делать замечания другим школьникам, даже если они обидели их ребенка. За это у взрослых могут быть серьезные проблемы.

Напоследок женщина подчеркнула, что участникам образовательного процесса ни в коем случае нельзя игнорировать правила школы, даже если они мелкие или кажутся бессмысленными, ведь они обязательны к исполнению.

