Дети мечтают стать пионерами, родители приносят тетради, а телефоны под запретом: украинка рассказала интересные факты о школах Китая

Украинка Юлия, которая проживает в Шанхае (Китай), рассказала интересные факты о местных школах. Так, ее сын учится в среднем звене, и, как отмечает мама мальчика, некоторые правила могут удивить родителей. Так, например, если ребенок забыл дома тетрадь, то учитель попросит маму или папу ее принести.

В заметке в Instagram женщина делится, что в некоторых школах присутствует униформа. В начальных классах она состоит из летнего, зимнего комплекта, а также спортивной одежды, которую носят сезон. В учебном заведении, которое посещает сын Юлии, дети надевают форму только по понедельникам. Однако носить красный пионерский галстук нужно ежедневно.

"Мой сын ходит в среднюю школу Китая, и некоторые правила могут вас удивить. Если школьник забыл дома тетради, учитель попросит родителей принести их. В некоторых школах требуется школьная униформа. В начальной школе покупают комплект униформы. Летняя, зимняя, спортивная форма, которую носят сезон. В нашей школе форму носят только по понедельникам. Однако красный пионерский галстук надо носить каждый день", – делится мама школьника.

Она добавляет, что дети учатся в одном классе, а учителя разных дисциплин приходят к ученикам. Также для родителей есть приложение, в котором можно заказать блюда, которые будет есть ребенок на следующей неделе.

"К примеру, в четверг будет жареная рыба, тушеная свинина, карри с беконом и картофель с овощами, рисом", – рассказывает Юлия.

По ее словам, первые два года ученики едят в своих классах, а с третьего – в общей столовой. В учебных заведениях запрещены телефоны или смарт-часы – то есть все, что будет отвлекать от учебы.

Также мама школьника поделилась, что ее сын волновался, что не получит красный пионерский галстук, ведь он не "китаец". Родители поддерживали его и уверяли, что он его получит. Однажды он вернулся из школы в красном галстуке и салютовал, невероятно обрадовавшись.

