'На моего мужа смотрят с сочувствием'. Украинка – о детсадах в Южной Корее, воспитании детей и Суныне – самом сложном экзамене в мире

Украинский бьюти-блогер и предприниматель Дарья Кислая пять лет назад переехала в Южную Корею, где вышла замуж за корейца и воспитывает с ним общего ребенка. Как ей удалось привыкнуть к жизни в стране, где возраст считают с момента зачатия, работодатель может не принять на работу из-за лишнего веса или ношения очков, а успех измеряется красотой, количеством детей и наличием собаки?

В интервью OBOZ.UA бьюти-блогер рассказала, как в день важнейшего экзамена в Южной Корее – Сунына, к которому дети начинают готовиться еще с первого класса, останавливают даже самолеты, а уровень стресса у учеников настолько высок, что бывают случаи суицида, ведь от сдачи экзамена зависит их дальнейшее будущее. Также женщина поделилась, что больше всего поразило ее в системе дошкольного образования, почему там хотят ограничить английский язык и как малышей кормят тортами с кремами. Об этом и многом другом – далее.

– Дарья, сколько времени вы живете в Южной Корее? Чем занимаетесь? Собственно, почему туда переехали?

– В Южной Корее я живу уже пять лет. Сейчас занимаюсь предпринимательской деятельностью – у меня собственный сайт по доставке корейских товаров по всему миру, а также воспитываю ребенка, которому почти два года. Я приехала сюда работать в компании Samsung, потом вышла замуж и в итоге осталась здесь жить.

– А как вы познакомились с мужем?

– Я работала с его другом-украинцем в Китае, а мой будущий муж приехал к нему в гости. Так мы и познакомились. На тот момент я даже не представляла, где находится Южная Корея. А впоследствии жизнь сложилась так, что я еще и переехала туда работать. Там мы уже продолжили наши отношения.

– Читала, что корейцы очень зациклены на учебе и карьерном успехе, поэтому независимо от пола на детей оказывают моральное давление, чтобы они хорошо учились и достигали статуса в обществе. Также часто подчеркивают, что девочка должна быть женственной, а мальчик в будущем обязан обеспечивать семью. В Южной Корее девушка обязательно должна быть красивой – это может даже влиять на карьеру. Сын же традиционно должен заботиться не только о собственной семье, но и о родителях. Что вы можете рассказать о воспитании детей в Южной Корее? Не возникает ли на этой почве конфликтов или недоразумений с мужем?

– Когда в Южной Корее принимают на работу, действительно обращают внимание на внешность. Если есть лишний вес или человек носит очки, это может не понравиться работодателю и стать причиной отказа. Раньше особенно акцентировали на том, что девочка должна быть красивой. Сейчас от этого понемногу отходят, но практика все еще существует. Например, родители могут подарить дочери на 16 лет деньги на пластическую операцию – изменение формы век или носа. Такой подарок считается инвестицией в будущее ребенка.

Поскольку мы мультикультурная семья, у нас нет жесткой навязанности стандартов красоты со стороны мужа. Мы говорим ребенку, что он красивый, но стараемся не зацикливаться на этом. Тем более что Кира и так привлекает много внимания – она иностранка, и ее внешность не совсем корейская, больше похожа на меня. В нашей семье муж мне доверяет и прислушивается к моему мнению, ведь я мама. Скажем так, я больше подсказываю, как воспитывать ребенка, и он со мной соглашается (улыбается).

Конечно, недоразумения случаются, как и в любой семье. Например, в вопросе языка. Я хочу, чтобы ребенок разговаривал на украинском и знал два языка. Муж переживает, что он будет говорить на украинском, но не будет знать хорошо корейский. А когда ребенок пошел в садик, уже я начала волноваться, не станет ли корейский доминантным и не потеряет ли Кира украинский.

– Это правда, что в Южной Корее хотят запретить дошкольное образование на английском языке?

– Дошкольное образование до трех лет – да. Когда мы отдавали своего ребенка в детский сад, Кире было полтора года. Я поинтересовалась, разговаривают ли воспитатели на английском и проводят ли занятия по английскому языку. Нам ответили, что до трех лет общение с детьми на английском запрещено. Вероятно, это сделано для того, чтобы ребенок сначала хорошо освоил корейский язык и на него не накладывался другой иностранный.

– Вы говорите, что дочь начала ходить в садик с полутора лет. С какого возраста вообще в Южной Корее отдают детей в дошкольные учреждения? Принято ли долго находиться в декрете?

– В Южной Корее детей отдают в садик довольно рано – буквально с трех-четырех месяцев. В декрете здесь обычно долго не сидят. Чаще всего оба родителя работают, поэтому после рождения ребенка мама достаточно быстро выходит на работу, а младенца отдают в детсад. Я имею возможность работать дистанционно, поэтому Кира пошла в садик тогда, когда почувствовали, что она к этому готова.

– Действительно ли в Южной Корее возраст ребенка считается от зачатия?

– Да, правда. Хотя это уже осталось в прошлом, потому что в этом году приняли закон – считать возраст по стандартной международной системе. Впрочем, старшее поколение все равно считает по старинке. Например, нашей дочери полтора года, но родители мужа считают, что ей уже два с половиной.

– В детских садах Южной Кореи начали использовать роботов как "учебное пособие". Например, 25-сантиметровый робот Alpha Mini умеет танцевать, петь, рассказывать истории и даже обучать движениям кунг-фу. Глаза робота могут подмигивать, а его зрачки во время разговора приобретают форму сердца. Благодаря камере на шлеме он делает фотографии, которые мгновенно отправляются на планшет для просмотра. Есть ли подобные технологические новинки в вашем саду?

– Я видела похожих роботов в аэропортах Южной Кореи – там они действительно встречают людей и отвечают на вопросы. Наш садик не настолько технологически развит, поэтому таких роботов нет. Зато у нас есть видеокамеры, по которым постоянно осуществляется надзор за детьми. Есть человек, который в течение всего дня, пока дети находятся в саду, следит за видеотрансляцией. Родители могут получить доступ к этим камерам.

Кроме того, мы пользуемся приложением детского сада – там можно проверять меню, туда же воспитатели присылают фотографии, чем ребенок занимался в течение дня, или расписание на неделю: что планируется, куда поведут детей. Возможно, это тоже можно считать технологической новинкой. В целом обычные детские сады здесь скорее похожи на наши, но они значительно меньше. То есть это не какое-то массовое ноу-хау с роботами.

– Легко ли попасть в детский сад? В Украине детей записывают в специальную официальную очередь сразу после рождения.

– Здесь также есть очереди, хотя, возможно, не такие большие, как в Украине. С рождения детей не записывают, ведь фактически с рождения они сразу идут в садик – поэтому записывать просто некогда (улыбается). В то же время очереди существуют в государственные садики. Например, возле нашего дома есть государственный сад, в который мы хотели отдать ребенка, но попасть туда не смогли. Нам сообщили, что он переполнен, и предложили записаться в очередь и ждать. Поэтому мы обратились в частный садик. Он расположен чуть дальше от нашего дома, но туда нас приняли сразу.

– Какая разница между государственными и частными садиками?

– В частном саду, пожалуй, как и везде, выше ежемесячная оплата и больше ориентации на детские интересы. Например, детей водят в музеи гончарства, детские комнаты, развлекательные центры – все это требует дополнительных затрат. В то же время в государственных садах программа тоже довольно разнообразная, поэтому я не могу сказать, что они значительно хуже частных.

Мы вполне спокойно отдали бы своего ребенка в государственный сад, если бы там было место. Более того, государственный садик, который расположен рядом с нами, выглядит даже лучше, чем наш частный: там большая территория, есть детская площадка и горки. В Южной Корее существует проблема с территориями для детских игр – не так, как мы привыкли в Украине. Иногда детские сады для самых маленьких вообще расположены в квартирах. То есть несколько объединенных квартир на первом этаже – и это уже полноценный детский сад.

– Какова плата в частных садиках?

– Примерно от 300 до 500 долларов в месяц (от 13 тыс. грн до 21 тыс. грн). Дополнительно надо доплачивать за подвоз детей автобусом, как и в Украине, сдавать средства на нужды садика. В государственных учреждениях, насколько я знаю, таких сборов нет. В частных садах детям часто дарят много разных мелочей – чашки, игрушки, мыльные пузыри. Потому эти средства, в частности, идут на такие детские развлекательные приятности.

– Какой график в саду? Есть ли обеденный сон?

– Мы отводим своего ребенка в 9:00, хотя можно и в 10:00 – отвозить автобусом, который останавливается рядом с нашим домом, в сопровождении педагогов. Возвращается дочь обычно в 15:50 автобусом. Также можно забрать ее в 15:00-16:00 самостоятельно

Обеденный сон есть – как для детей до трех лет, так и после. Наша Кира спит два с половиной часа – это почти полдня (смеется).

– Можно ли приводить детей с температурой или насморком в садик?

– Обычно воспитатель проверяет ребенка перед тем, как его принимают в садик. Конечно, если ребенок сильно кашляет или имеет высокую температуру, его не примут. Но если, например, ребенок был у врача и тот назначил лекарства, родители могут передать их с собой и воспитательница будет давать их ребенку. При условии, что температура невысокая – примерно до 37,4° С, а не 39. С высокой температурой детей в садик не приводят, ведь тогда все начинают болеть друг за другом.

– То есть только температура 39° С считается высокой?

– Когда у нашего ребенка была температура 37,4° С и кашель, мы привели его к врачу. Он сказал, что все в порядке, и спросил, будем ли делать ей прививки. Я удивилась, ведь ребенок заболел, и мы записались на прием именно из-за этого. На что врач немного посмеялся и сказал что-то вроде: тогда просто не делайте прививки сегодня. То есть температура 37,4° С в Южной Корее считается нормальной даже для вакцинации.

– Какое питание в детских садах? Видела в вашем Instagram, как на празднование вы принесли торт без сахара, и это стало большой неожиданностью для администрации. Есть ли там здоровое сбалансированное питание?

– Сбалансированное питание есть, но даже маленьким детям здесь дают острую пищу. Наша дочь, например, острое не ест. На обед детям подают металлическую тарелку, разделенную на секции, и они самостоятельно кладут в бульон рис или мясо, обязательно добавляют овощи – отваренную брокколи или маринованную капусту. В Корее она называется "детские кимчи" – это ферментированная капуста, которая долго маринуется и считается полезной для желудка. На перекусы детям дают йогурты, вареные яйца, печенье. Например, мой ребенок в 9 утра приходит в садик, а уже в 10 у них перекус. Интересно, что обед именно в нашем саду очень ранний – в 11:20, после чего дети ложатся спать. Поэтому когда дочь возвращается домой, она снова хочет есть.

Детям также дают много воды – у каждого ребенка есть своя подписанная бутылочка. К самому рациону у меня в целом вопросов нет.

Единственное, что меня настораживает, – это сладости, особенно торты. Для меня было немного шоком, что таким маленьким детям на так называемый День именинника – когда все дети вместе празднуют дни рождения – приносят торты с кремом. Я очень боялась, чтобы мой ребенок в полтора года не наелся этого торта, поэтому попросила воспитательницу ей не давать. Она ответила, что все дети будут есть и, возможно, моей тоже захочется. Тогда я решила сама испечь небольшой торт без сахара и крема и принести его в садик. Мне рассказывали, что в Украине в садиках запрещено приносить домашнюю выпечку, но здесь я спокойно это сделала – все съели и сказали, что очень вкусно. Теперь воспитательница даже шутит: если дети едят что-то с кремом, то постоянно говорит: "Мама Киры, не волнуйтесь, мы ей крем не давали" (улыбается).

В кафе здесь очень часто можно увидеть, как мамы кормят маленьких детей тортами с кремом. То есть в Корее это не считается чем-то неправильным или вредным в питании, как мы привыкли в Украине.

– Вы говорите, что ребенок сам кладет рис в бульон. То есть воспитатели им не помогают? И вообще – насколько самостоятельными можно считать детей в корейских детских садах?

– Дети в целом едят самостоятельно, но поскольку они еще очень маленькие, а в садиках есть даже группы для детей до года, таких малышей, конечно, кормят воспитатели. При этом сидят не так, как у нас, – не на стульчиках за столами, а на теплом полу за низкими столиками.

Когда мы привели Киру, она не могла сидеть на полу и есть – постоянно пыталась сесть на что-то повыше, даже подкладывала книжку. Для нее это было непривычно. Но в целом дети в возрасте полтора-два года в группе едят сами, и очень быстро. Если же кто-то не успевает, воспитатели помогают.

Сначала я очень волновалась, что полтора года – это рано, чтобы отдавать ребенка в садик. Боялась, что в таком возрасте она не сможет быть без мамы. Но сейчас Кира спокойно едет автобусом, машет рукой "па-па", без проблем остается в садике, спит там и вообще считает себя уже взрослой (улыбается). Дочка приходит домой, рассказывает, что делала в саду, показывает это теми словами, которые уже имеет в своем словарном запасе. Она самостоятельно берет воду, открывает бутылочку, пьет, может насыпать себе рис или суп, ведь видела, как это делают воспитательницы. Но все это, конечно, происходит под контролем – дети не остаются сами по себе. Например, в нашей группе десять детей, с которыми работают две воспитательницы, то есть одна воспитательница на пятерых детей. Есть еще помощница воспитательницы, которая насыпает еду, помогает сменить подгузник. Поэтому за детьми здесь очень внимательно следят.

– Поскольку вашему ребенку еще нет двух лет, очевидно, что о домашних заданиях речь пока не идет. Но, возможно, вы слышали от знакомых, как в детских садах происходит подготовка к школе?

– Да, Кира еще маленькая, а вот от знакомых слышала, что в садиках домашние задания действительно дают. Многие родители нанимают репетиторов, чтобы ребенок не отставал и был первым. Здесь вообще существует четкое представление: нужно быть первым во всем – и тогда твоя жизнь сложится хорошо. Если ты первый в учебе, лучший, самый-самый-самый, то считается, что тебя ждет успешное будущее. Давление очень сильное. Это тянется еще с давних времен.

Например, мой муж рассказывал, что и в садике, и в школе очень много внимания уделяли именно учебе и дисциплине. Ты должен был сидеть ровно, выполнять задания и не спорить с учителем. И это во многом сохранилось до сих пор. Ты должен быть как все, не можешь сказать, что думаешь иначе, потому что это считается некультурным.

– Легко ли стать воспитателем? Существуют ли какие-то ограничения для педагогов? И идут ли мужчины работать в сферу школьного образования?

– Стать воспитателем в Корее не очень легко. Нужно профильное образование (дошкольная педагогика), государственная лицензия и прохождение практики. Конкуренция достаточно высока, особенно в государственных садиках. Воспитатели проходят обязательные проверки, в частности на отсутствие судимостей, состояние здоровья и психологическую пригодность. Также существуют четкие правила поведения, дисциплины и профессиональной этики.

В детских садах мужчины – редкость, но это не запрещено. В школах их больше, особенно среди учителей физкультуры, математики и естественных наук. Общество постепенно становится более открытым, однако дошкольное образование до сих пор считается "женской" сферой.

В нашем садике также работает мужчина, но он выполняет преимущественно техническую работу: развозит детей автобусом, помогает с вещами и ведет видеонаблюдение.

– Что вам известно о детских садах в Северной Корее?

– На самом деле о них известно очень мало. Даже южнокорейцы почти ничего не знают о жизни в Северной Корее, настолько это закрытая страна. Поэтому можно говорить лишь о предположениях. Вероятно, там все еще более закрыто и значительно жестче с точки зрения дисциплины. Если в Южной Корее детей с раннего возраста учат меньше выражать собственное мнение, то в Северной Корее, думаю, к этому относятся еще гораздо строже.

– Что вас больше всего поразило в дошкольном образовании в Южной Корее?

– Меня очень поразило то, что дети спят на полу. То есть у них есть матрасики, которые они приносят из дома, раскладывают их и ложатся на них. Честно говоря, хотела бы, чтобы мой ребенок спал в кровати – так, как это принято в Украине. Но в Корее нет садиков, где дети спят в кроватях – исключительно на матрасиках. Это традиция, которая тянется из прошлого, когда люди в целом спали на полу, ведь в домах всегда был теплый пол. Сейчас я понимаю, что моему ребенку комфортно: матрас мягкий, пол теплый, поэтому с этим можно как-то смириться. Хотя для меня это все равно выглядит непривычно – так же, как и отсутствие стульчиков.

Но, знаете, уход за ребенком, то, чем он занимается в саду, компенсирует все эти мелкие моменты. Моя дочка приходит домой довольная, у нее горят глаза, когда она рассказывает, где была и что делала.

– Хочу поговорить с вами о самом тяжелом экзамене в мире – Суныне, на сдачу которого у детей есть восемь часов, четыре перерыва по 20 минут, обед продолжительностью 50 минут и только один шанс. Абитуриентов проверяют на уровень их знаний и способностей перед поступлением в университеты. Правда ли, что к этому экзамену детей готовят еще с детского сада?

– Чтобы не мешать выпускникам сосредоточиться, в день экзамена в Корее даже останавливают авиасообщение. Утром полицейские автомобили помогают детям добраться до места проведения экзамена. Рабочий день по всей стране начинается на час позже, чтобы не было пробок.

Это действительно чрезвычайно сложный экзамен, к которому готовятся с первого класса. Родители массово нанимают детям репетиторов, ведь, в отличие от Украины, где есть несколько вариантов – пересдать, подать документы в другое заведение, – к тесту относятся настолько серьезно, что ребенку буквально вкладывают в голову: если его не сдать, жизнь закончится. Это оказывает серьезное влияние на психику детей и объясняет тревожную статистику. Если какой-то ребенок не появляется на экзамен, его начинают искать вместе с полицией – чтобы убедиться, что он не нанес себе вреда. Настолько сильно психологическое давление со стороны общества!

– Как в Южной Корее относятся к иностранцам, к войне в Украине? Контактируете ли вы с другими украинками?

– С украинками у нас есть небольшое комьюнити, хотя в целом украинцев здесь немного. К войне корейцы относились так же, как и во всем мире: в первый год очень помогали, поддерживали, присылали средства. Сейчас, конечно, этого первоначального порыва и азарта помогать уже нет, но отношение остается с пониманием. Хотя очень обидно, когда слышу вопрос: "А что, война еще не закончилась?"

Но Южная Корея – это очень далекая страна от Украины. Если даже соседние государства уже начинают забывать о войне и о том, что нужно помогать, то что уж говорить о Корее? У нее миллион собственных проблем.

Иностранцы для корейцев – это скорее изюминка. С одной стороны, это приятно, а с другой – не очень. Когда я гуляю со своим маленьким ребенком, мы привлекаем слишком много внимания. Особенно это было заметно, когда дочка еще ездила в детской коляске. Мы могли просто идти по улице, а корейцы пытались заглянуть, что там внутри. Это немного неприятно, потому что люди буквально заходят в твое личное пространство.

Кроме этого, мы очень отличаемся внешне. Я как-то спросила у мужа: мол, у меня темные волосы, я в солнечных очках – как корейцы вообще понимают, что я не кореянка? На что он ответил, что это видно даже по одежде (улыбается). То есть скрыть то, что ты иностранка, здесь практически невозможно.

– Корейцы легко принимают вас в свое окружение? Или, наоборот, они более закрыты?

– Корейцы в целом охотно знакомятся и пытаются подружиться с иностранцами, ведь им это интересно. Так они практикуют английский язык, но не более того. То есть это скорее поверхностное общение, а не настоящая дружба, и это не значит, что они впускают вас в свой близкий круг.

– Сколько надо иметь денег, чтобы месяц прожить в Южной Корее?

– Думаю, у каждого это будет разная сумма, поэтому лучше ответить не конкретной цифрой. Например, если нет собственного жилья, а у большинства корейцев его действительно нет, то минимум 300-500 долларов (около 21 тыс. грн) придется отдать за аренду небольшой квартиры. Кроме этого, нужно внести задаток за жилье, а это уже совсем другие суммы – от 5 тысяч долларов (более 210 тыс. грн) и более. Поэтому квартира – одна из крупнейших статей расходов.

Продукты здесь очень дорогие, особенно фрукты. Например, яблоки считаются едой для состоятельных корейцев – одно яблоко может стоить около двух долларов (примерно 85 грн), тогда как за эти же деньги можно купить полкилограмма мандаринов. Фрукты здесь едят преимущественно на праздники и даже дарят в качестве подарков.

Если брать минимальные расходы на питание, то, думаю, на 400 долларов (около 17 тыс. грн) один человек может прожить месяц. Возможно, кто-то меня поправит. Я живу с мужем и ребенком, так что у нас совсем другие расходы. Но если говорить об одном человеке, то примерно на тысячу долларов (около 42 тыс. грн) реально прожить с арендой жилья и питанием – при условии, что не тратиться на рестораны или одежду.

В целом жизнь здесь недешевая, хотя зарплаты и высокие. Несмотря на государственные дотации, очень многие люди не имеют собственного жилья даже в пенсионном возрасте, а некоторые пенсионеры реально живут за чертой среднего достатка. Поэтому людям приходится собирать коробки и сдавать их на макулатуру, чтобы получить дополнительные средства. Даже выплаты в 300–400 долларов для Кореи – это на самом деле очень мало.

Кстати, здесь не принято иметь много детей, хотя государство материально поддерживает родителей в течение первых трех лет. Например, раньше в первый год выплачивали около 500 долларов на ребенка, потом – примерно 800 долларов (около 34 тыс. грн). Но даже при такой поддержке после трех лет ребенка начинают водить на какие-то занятия, к репетиторам, а это стоит очень-очень дорого. Это, по сути, наследие древней культуры: ребенка с малого возраста нужно учить, учить и еще раз учить. Хотя в государственных заведениях сейчас уже нет обучения буквально с рождения, родители все равно убеждены, что для того, чтобы сдать Сунын и быть лучшим в школе, ребенка нужно заранее к этому готовить.

Кроме того, детей очень часто сравнивают между собой. Могут сказать: "Посмотрите, Кира так делает, а мой ребенок – нет. Мне нужно его подтянуть, чтобы он был таким же".

– Я уточню: выплаты на ребенка после трех лет прекращаются?

– После трех лет выплаты уже не такие значительные, как в первый год, – примерно до 100 долларов (около 4 200 грн) в месяц на ребенка. Именно первый год предусматривает такую сумму, которой хватает, чтобы купить все необходимое. Поэтому с ростом расходов корейцы и боятся заводить больше детей. Если в семье трое детей, это уже считается признаком большого достатка.

Даже когда мы просто идем по улице с одним ребенком и собакой, на моего мужа смотрят с сочувствием: мол, у него не только ребенок, но еще и собака! Это же сколько тебе, мужчина, нужно работать, чтобы всех прокормить? Поэтому здесь состоятельность часто измеряют количеством детей и наличием собаки (улыбается).

