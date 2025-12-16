Один из самых сложных экзаменов мира закончился провалом: только 3% детей в Южной Корее сдали английский язык на высший балл. Что известно о Сунин 2025

В Южной Корее родители и абитуриенты раскритиковали английскую часть одного из самых сложных экзаменов мира – Суныну. В связи с этим, главный организатор О Синг Кхол ушел в отставку после извинений перед учениками. Корейский институт учебных программ и оценивания заявил, что тест "не оправдал ожиданий" , несмотря на несколько раундов редактирования.

Об этом сообщает ВВС. Среди самых сложных вопросов один касался философии права Иммануила Канта и Томаса Гоббса. Другой предлагал рассмотреть природу времени и часов, а третий поставил под сомнение, как идея существования может быть применена к аватарам в видеоиграх.

Многие люди критиковали формулировки этих и других тестов. Студентам дается 70 минут, чтобы попытаться ответить на 45 вопросов. Чуть более 3% участников нынешнего тестирования получили высшую оценку за раздел по английскому языку по сравнению с 6% в прошлом году.

В то же время другие считали, что сложность экзамена соответствует его назначению. В частности, по мнению профессора английской литературы из Корейского университета иностранных языков в Сеуле Ким Су Йон, тест "определяет уровень понимания прочитанного и то, могут ли студенты справиться с материалом, с которым они столкнутся в университете". Она отметила, что выбранные отрывки имеют "определенную степень специализации", что позволяет тесту оценить соответствующие навыки понимания.

С 1993 года, когда ввели тест, только четверо из 12 его руководителей проработали полный трехлетний срок. Большинство всех руководителей ушли в отставку из-за ошибок в тестовых вопросах, тогда как О Синг Кхол стал первым, кто подал в отставку из-за сложности экзамена.

Использование в тесте общего выражения "культурно-развлекательный" также стало источником путаницы – даже со стороны академика, который стоял за этой фразой, информирует The Guardian.

Старший преподаватель Университета Лидса Беккета в Великобритании Стюарт Мосс, сказал, что он был "очень удивлен", увидев эту фразу.

"Я также считаю, что это слово вообще не должно было быть в экзамене, поскольку оно не является общеупотребительным в английском языке", – отметил педагог.

Напомним, выпускники школ в Южной Корее сдают один из самых сложных экзаменов в мире – Сунин. На выполнение заданий у них есть восемь часов, четыре перерыва по 20 минут, обед продолжительностью 50 минут и только один шанс. Абитуриентов проверяют на уровень их знаний и способностей перед поступлением в университеты. Тесты по каждому предмету длятся от 80 до 107 минут. Будущие студенты с особым вниманием готовятся к сдаче экзамена.

Сунин включает пять обязательных предметов: корейский язык, математику, английский язык, историю Кореи или обществоведение или естествознание. Затем идет необязательный дополнительный экзамен по французскому, китайскому, японскому, русскому или арабскому языкам. Результаты экзамена влияют на будущее социальное положение, восприятие другими и даже на отношения.

В этот день объединяется вся страна, чтобы поддержать поступающих. Более того, полицейские и пожарные готовятся к тому, чтобы сопровождать опаздывающих абитуриентов. А некоторые из компаний советуют приходить сотрудникам позже в этот день, чтобы облегчить дорожное движение. Во время аудиотеста по английскому языку на 35 минут приостанавливают воздушное движение.

