'А наши учителя с ума сходят...' Украинка – о детсадах и школах в Англии, где нет дневного сна, наказывают за прогулы и детей кормят фастфудом

Украинка Руслана Стефанюк-Козак еще до полномасштабного вторжения вместе с семьей выехала в Лондон (Англия), но, прожив там три года, все же вернулась на Родину. В Украине женщина открыла сеть детских садов, опираясь на опыт английских педагогов.

В интервью OBOZ.UA Руслана рассказала, как детей в Англии готовят к школе, почему их дети более самостоятельны, чем наши, и как даже пятиминутные опоздания могли закончиться вызовом социальных служб. Также об отсутствии обеденного сна, вредном питании, разнице в менталитете между украинскими и английскими родителями и почему считает украинское образование более качественным – далее.

– Руслана, какими выходят дети из садиков Англии? Что они умеют, знают? Как там готовят к школе?

– Украинцы имеют какую-то идею фикс – готовят детей к школе с 4-5 лет! Зато в английских садах больше обращают внимание на развитие речи, умение слушать, на коммуникацию между детьми и воспитателями. Они дают то, что пригодится в повседневной жизни, никто не гонится за академической подготовкой к школе.

В Англии смотрят на эмоционально-волевую, социальную, физическую, речевую готовность, ведь дети могут прийти в первый класс с высоким уровнем знаний, уметь читать, а вот высидеть урок 45 минут им будет трудно. Большое внимание также уделяется двигательной активности, мелкой моторике и навыкам самообслуживания. Изучают все о природе, технологии, праздники, традиции, людей, занимаются творчеством, рисуют. Особенно нравится, что они воспитывают самостоятельных детей, то есть если двухлетний малыш идет в туалет, никто не бежит ему помогать. Кроме этого, ребенок в таком возрасте может сам кушать – в Украине воспитатели подстраховывают даже шестилеток.

Еще мне очень запомнилась в учебных заведениях Англии любовь к книгам. С раннего возраста дети изучают буквы, но у них это не называется подготовкой к школе – исключительно для знакомства с книгами, с чтением для себя.

Распространенной практикой является еженедельно давать детям по две-три книжечки домой, чтобы они сами их прочитали, дополнили своими рисунками или изменили ход самого рассказа. Конечно, младшие возрастные категории читают с родителями, вместе их обсуждают. В Украине такого нет: книгу можно выбрать в библиотеке или банально – купить. Здесь, на мой взгляд, две причины: из-за нехватки финансов нет массовой закупки книг в государственных садах плюс нежелание педагогов вводить что-то новое. В частных заведениях это трудно воплотить из-за постоянной занятости родителей и из-за незаинтересованности подавляющего большинства родителей выполнять задания от садика.

Приведу один пример из истории нашей семьи. Когда моя дочь пошла в Англии в нулевой класс, она столько всего выучила! У них не было домашних заданий, только на выходных давали один лист с простенькими заданиями, которые ребенок должен был сделать сам. В Украине мы впервые столкнулись с таким понятием как зубрежка. Для понимания: в Англии табличку умножения изучают через принцип понимания, а не зазубривания. Детки сначала учатся складывать группами, им объясняют связь между умножением и сложением. Сначала считают двойками, пятерками и десятками (5-6 лет), дальше вводят другие таблицы – три, четыре, восемь (7-8 лет). Учатся через игры, карточки, песни, визуальные программы, интерактивные приложения. И уже полную таблицу (12*12) изучают до 9 лет. Поэтому мой ребенок начал изучение таблички умножения в Англии интересно и весело. По возвращении в Украину по возрасту она попала в третий класс и была вынуждена доучивать табличку методом зубрежки и постоянных проверок знаний.

– А с какого возраста в Англии детей отдают в садик? В Украине с 1 января 2025 года вступил в силу новый закон "О дошкольном образовании", который позволяет детсадам принимать малышей с 3-х месяцев. Для таких детей должны быть созданы соответствующие условия, услуги проверяться, а заведениям будут выдаваться лицензии.

– Английские сады, как и во многих странах Европы, практикуют с младенцами, то есть принимают детей с трех месяцев. У них есть специально обученные воспитатели для малышей, оборудованные комнаты, где мама может оставить свое материнское молоко.

В Украине об этом только начали говорить. У нас всегда частные заведения принимали детей с двух лет, а государственные – с трех. Однако после полномасштабного вторжения количество детей ежегодно уменьшается, поэтому частные садики начали принимать воспитанников от одного года.

– Украинская журналистка Галина Сергеева, которая с 2018 года проживает в Финляндии, рассказала OBOZ.UA интересные факты о финских детских садах: там дети могут сидеть в лужах, играть со льдом и приходить на занятия с насморком. Исключение – когда поднимается температура или возникает рвота. Тогда их отправляют домой. Очень похожая ситуация в США: другая украинка Юлия Кузьмин говорит, что американцы пошли дальше и позволяют приводить детей в садик с температурой +38° C. Интересно, как с этим в Англии?

– Все просто: родители дают ребенку ибупрофен или парацетамол и ведут его в садик или школу. Помню, когда моя дочь заболела и я сообщала об этом педагогам, их ответ меня просто шокировал. Они посоветовали сбить ей температуру и вести на занятия.

В Англии ребенок имеет право остаться дома только в двух случаях: когда у него диарея или рвота, например, ротавирусная инфекция – она легко передается, и за ребенком нужно убирать. Все остальное – температура, кашель, даже когда у ребенка бронхит и он принимает антибиотик, – не являются поводами для пропусков. Лекарства дают воспитатели или учителя.

Насколько я понимаю, в Англии все вакцинируются от гриппа, если и болеют, то переносят в легкой форме (сопли, кашель), поэтому никто с такими симптомами в клинику не идет и школу не пропускает. Если же пошли какие-то осложнения, конечно, уже обращаются к врачам и дальше отталкиваются от ситуации. Но я собственными глазами видела, как мамы приносили в садик и антибиотики, и жаропонижающие.

В первый год нашего проживания в Лондоне такие правила были для меня ужасными, я этого не понимала. Там очень серьезно относятся к прогулам и опозданиям. Если ребенок имеет определенное количество пропусков или опаздывает в школу, то родителям на e-mail присылают письмо с фиксацией времени, которое они отобрали у него [ребенка] на обучение. То есть считали дни, в которые он не пришел на учебу, и даже минуты, на которые опоздал! При входе в школу стоял человек, который записывал, когда ребенок зашел и на сколько опаздывает.

Помню, мы периодически опаздывали в школу на 5-7 минут. Как-то я получила официальное письмо от социальной службы с точным (!) количеством пропущенных минут на тот момент, где было предупреждение прекратить забирать у ребенка возможность учиться. Если этого не произойдет, то мне обещали назначить личную встречу. В украинских группах даже читала о поиске юриста для помощи с таким вопросом.

Также в Англии обращают внимание, например, на синяки у детей и свободно могут поинтересоваться, откуда они взялись. Если бы ребенок сказал, что родители его бьют или наказывают, это сразу бы фиксировали и передавали социальным службам.

– Известный американский психоаналитик и автор книг Эрика Комиссар считает, что детский сад вреден для детей и может даже вызвать долгосрочные психологические проблемы. Ролик с ее высказыванием стал вирусным и набрал более 3,3 миллиона просмотров, однако многие психологи и родители с ней не согласились. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Современные исследования в сфере детской нейропсихологии, педагогики и психологии свидетельствуют о том, что влияние детского сада на ребенка зависит от качества взаимодействия между взрослыми и ребенком. Они показывают, что дети, посещающие сады с теплой атмосферой, эмоционально доступными воспитателями и стабильным распорядком, демонстрируют лучшее развитие социальных навыков, речи и эмоциональной регуляции.

Что касается повышения уровня кортизола, то некоторые дети в начале адаптации действительно имеют повышенный уровень стресса. Но при должной поддержке педагогов и родителей он быстро нормализуется. Хронически высокий уровень кортизола формируется только в условиях постоянной тревоги, отсутствия эмоциональной безопасности или перегрузки, то есть в ситуации низкого качества ухода. Поэтому детский сад не является вредным или полезным. Все зависит от качества среды, квалификации педагогов, уровня доверия между родителями и воспитателями и индивидуальных потребностей ребенка. Задача взрослых – сделать этот опыт безопасным, теплым и развивающим.

– Есть ли в садиках в Англии смешанные возрастные группы? Практикуют ли совмещать нормотипичных детей и детей с особыми образовательными потребностями?

– В садике, который посещала моя дочь, группы были разделены по возрасту. Мне нравилось, что в Англии дети с синдромом Дауна или аутизмом учились с "обычными" детьми, но педагоги имели ассистентку, которая с ними работала. Наше общество пока не готово к этому, хотя активно движется в этом направлении.

– Каким было питание в саду? Сколько стоил обед?

– Питание было бесплатным абсолютно везде – в садиках и в школах. Я вам больше скажу: не только питание, но и все необходимое для школы – канцтовары и даже рюкзак! Но признаюсь: мне бы не хотелось, чтобы мой ребенок всю жизнь потреблял ту еду. Эти постоянные наггетсы, пиццы, бургеры, картофель фри... Не то, что у нас – супы, рыба, мясо, ничего жареного, все приготовленное в духовом шкафу.

– Не припоминаете случайно, сколько времени детки проводили на улице? До какого возраста там длится дневной сон?

– В Англии дети обязательно гуляют ежедневно, независимо от погоды. У них есть водонепроницаемые комбинезоны, резиновые сапоги, плащи, которые часто оставляют в саду. В британской философии дошкольного образования есть выражение: There's no bad weather, only bad clothing ("Нет плохой погоды, есть неправильная одежда"). В большинстве садов прогулки дважды в день (утром и после обеда). В целом получается от полутора до трех часов в день на свежем воздухе. Во многих заведениях действует принцип free flow – когда двери открыты и ребенок может сам выбирать – играть в помещении или на улице. То есть прогулка – это не отдельный "час", а часть ежедневной среды.

Дневной сон не предусмотрен по расписанию. Ребенок может прилечь или заснуть, где играл, или отдохнуть на мягких подушках или матрасах, может просто полежать с книгой. В садах Англии уделяют большое внимание играм, активностям и естественным потребностям ребенка, то есть кто хочет и когда хочет может вздремнуть или поспать.

Также там учителя рекомендуют и многие родители практикуют укладывать спать ребенка в 19:00-20:00. Поэтому естественно, что дети высыпаются.

– Какая разница между государственными и частными садиками в Англии? Какой график работы?

– Конечно, частные заведения больше вкладывают средств в инфраструктуру, покупают качественное оборудование. В самой базе обучения различий как таковых нет, то есть разница только в финансах.

Частные садики в Англии очень дорогие – примерно 250-300 фунтов (от 13 до почти 17 тыс. грн) в неделю. Есть и гораздо дороже – 400-500 фунтов (от 22 до 26 тыс. грн) в неделю, потому что большое значение имеет возраст ребенка и район проживания. Например, в Ивано-Франковске частные садики в среднем стоят от 12 до 15 тыс. грн в месяц, в Киеве средняя стоимость составляет от 15 до 20 тыс. грн.

Государственные садики в Англии тоже частично платные. Государство предоставляет 15 бесплатных часов в неделю для детей от трех до четырех лет независимо от доходов или работы родителей. Если дети младшего возраста, то такие часы предоставляются только в том случае, когда оба родителя работают или имеют определенную социальную помощь. Также бесплатные часы могут добавлять в зависимости от дохода и работы родителей. Оплата за час в саду варьируется от многих факторов, но может составлять пять-восемь фунтов в час (от 300 до 450 грн).

Что касается графика в государственных учреждениях, то детей надо приводить с 08:30 до 09:00, а забирать в 15:30. Еще был платный Breakfast Club – тогда можно было привести ребенка раньше. Но я им не пользовалась.

– До переезда в Англию ваша дочь некоторое время посещала садик по методике Монтессори. По вашему мнению, легко ли после него адаптироваться к обычной школе?

– Моя дочь ходила в такой садик в Ивано-Франковске с двух до четырех лет. Там был индивидуальный подход и действительно воспитывали самостоятельных детей, которые сами выбирали себе направление обучения. Дочке это нравилось. В то же время я видела и минусы: дети не могли бегать, играть, потому что всегда работали. Когда дочери исполнилось четыре года, у меня возник вопрос: а когда же она должна бегать и играть? В садике по системе Монтессори этого не давали. Также не хватало творчества, ведь акцент делался скорее на сенсорном развитии и развитии концентрации.

Поэтому я перевела дочь в другой частный садик с обычной системой обучения, где уже были занятия и перерывы, а дети понимали, когда надо учиться, а когда – играть и бегать. Но если в саду по Монтессори ребенок выбирал сам себе предмет, то в другом частном заведении, если была математика, то значит – все учили математику. Поэтому везде есть свои минусы и плюсы.

В украинских государственных учреждениях нет системы Монтессори, только частные ее практикуют. Но я бы сказала, что не до конца. То есть где-то они интегрируют систему обучения, где-то они недокупают дорогие материалы, заменяют их на какие-то другие. И я считаю, что в Украине еще это не на таком уровне, как должно было бы быть. Или могло бы быть.

Детям, которые после садика по системе Монтессори идут в школу, очень трудно. Они не понимают, что происходит, очень трудно переключаются и переходят в режим обычной школы. Неважно, частное это заведение или государственное, оно все работает по стандартной программе образования.

– Что вы переняли из опыта в садиках Англии? А что бы, наоборот, хотели, чтобы внедрили у них?

– Мне там не хватало организованности. Например, в садиках нет определенных мест для обеденного сна. То есть если ребенок устал, то ложится там, где сидит – на том же полу. Даже не переобувается после улицы! Поэтому хотелось бы, чтобы дети, как у нас, снимали обувь, мыли ручки, надевали пижамы, ложились в кроватки, в конце концов, чтобы они были более ухоженные! Также я изменила бы питание в садиках и школах – сделала бы здоровым и более сбалансированным.

В то же время именно из Англии "приехала" идея учиться в игровой форме, проводить тематические дни. Например, мы в Ивано-Франковске выбираем день и объявляем, что у нас будет голубой дресс-код и дети будут работать с водой. Или пижама-день. Когда дети приходили в пижамах – это одно, а когда еще мамы и все воспитатели – было неожиданно! Родители волновались и между собой обсуждали, как это будет выглядеть (улыбается). В результате это был самый теплый праздник из всех. Он был организован так, чтобы дети были рядом с мамами, и все активности, которые мы подготовили, они делали вместе – бой с подушками, горячий какао с маршмеллоу. Помню, я говорила родителям, что они не могут это сделать в повседневной жизни из-за постоянной занятости, а вот сегодня у них есть время и возможность побыть с детьми.

– Заметили ли вы какую-то разницу в менталитете английских родителей и украинских?

– Наши родители какие-то более строгие и придирчивые, часто любят искать проблему там, где ее на самом деле нет. То есть ребенок приходит из садика и мама спрашивает: "Тебя кто-то обижал? Что-то тебе делали? Что тебе там не нравилось? Еда была невкусной?" В Англии, когда мы ждали детей под садиком или школой, я видела, как родители встречают своих. Они интересовались, весело ли ребенок провел время, играл ли с друзьями, что вкусненького съел, обнимал ли его воспитатель. То есть вопросы были положительными.

Кроме этого, украинские родители постоянно ставят высокие требования – к обучению, результатам; у английских такого нет и близко. Например, у нас есть старшая группа, где мы готовим к школе. Из 10 детей читают почти все, кроме одного. Она выучила буквы, но читать пока не может. Так ее мама постоянно будет паниковать, мол, вы же обещали научить. И трудно объяснить такой маме, что ребенок обязательно будет читать. Проблема здесь не в саду или воспитателях, а в том, что именно этот ребенок не готов в этот момент читать.

Или другой пример. Когда я вижу своего младшего сына испачканным, то для меня это означает, что он активно провел день. Сразу вспоминаю Англию, где рисовали краской, сидя на земле, и никто не следил, чтобы ребенок был стерильно чистым.

– Исходя из собственного опыта – где, по вашему мнению, более качественное образование?

– Академически – украинское, хотя, с другой стороны, возникает логичный вопрос: для чего учить столько всего, что ребенку будет ненужным? Уверенно могу сказать: украинцы умнее, чем британцы, но не имеют таких финансовых возможностей, как они. Украинские дети занимали в школе первые рейтинги, им легко давалось местное образование. В Англии люди успешнее, потому что страна успешнее – все просто.

– Какие требования к воспитателям и обязательно ли высшее образование?

– В Англии не обязательно иметь высшее образование, но обязательна профессиональная квалификация в сфере Early Years Education/Childcare. Воспитатели постоянно проходят курсы и тренинги. Также проверяют отсутствие судимости и наличие сертификата по первой домедицинской помощи. Британская система дошкольного образования делает акцент на практических навыках и умении создать развивающую среду.

В Украине воспитатель должен обязательно иметь высшее педагогическое образование (специальность "Дошкольное образование"), хотя знаю случаи, когда на работу берут без образования, особенно в не лицензированные ЗДО.

Расскажу на своем примере, как я принимаю людей на работу. Прежде всего интересуюсь образованием и опытом, обсуждаем обязанности, детали работы по телефону, далее – назначаю собеседование. Если это педагог по английскому языку, то собеседование будет на английском. Следующий этап – это стажировка, где потенциальный работник смотрит на работу наших воспитателей и помогает. На финальном этапе готовит занятия, на которых я присутствую, смотрю, как дети на них реагируют, нравится ли им, удалось ли их заинтересовать, достаточно ли был подготовлен материал, не волнуется ли, справляется ли. Если все подходит, готовим все необходимые документы и подписываем трудовой договор. Но даже после принятия на работу первый месяц будет испытательный срок, который оплачивается.

– Заметили ли вы какую-то разницу между украинскими и английскими педагогами?

– Наши учителя должны, без преувеличения, знать обо всем на свете. Например, в Украине учительница математики преподает с пятого по одиннадцатый класс, в то время как в Англии учительница первого класса знает только программу первого класса. Есть отдельная учительница для второго класса, третьего и так далее.

Я считаю, что учителя там менее загружены, тогда как наши иногда с ума сходят. Но, конечно, и финансовая сторона играет свою роль, ведь платить зарплату каждой такой учительнице в Украине, к сожалению, нет возможности. Поэтому наши учителя и не мотивированы, а те зарплаты, которые они получают в такой сфере, где огромная ответственность не только за обучение, но и за жизнь и здоровье детей, – это посмешище.

– Руслана, личный вопрос. Почему вы решили вернуться в Украину?

– Я очень скучала по Украине, по дому, по родным. Я работала в режиме онлайн со своим садиком, а хотелось быть физически здесь. К тому же мы планировали поехать на полгода, потому что у нас была цель – отдать кредит за квартиру. Но случилось так, что остались на целых три. Я как раз подготовила первый садик к открытию и поехала.

Я всегда мечтала работать с детьми. Когда приходила в гости, где были маленькие дети, то просто млела. Кроме того, постоянно хотелось куда-то пойти с дочкой, а в то время в Ивано-Франковске была только одна игровая комната, которая постоянно была занята. Я поняла, что можно двигаться в этом направлении. Тем более, что оно мне нравилось. Мы с мужем открыли игровую комнату, где дети играли и праздновали дни рождения.

Когда дети приходили просто играть, мне не хватало какого-то процесса обучения. В помещении, которое мы арендовали, был небольшой пустой класс. Неожиданно у меня возникла идея в нем запустить различные занятия. Дала объявление, понемногу эти группы увеличивались, количество желающих их посещать росло, мне нравилось выбирать материал для занятия. Впоследствии решила взять еще одно помещение в аренду и открыть садик. Именно с детской комнаты, с такого маленького класса, все и началось. Сейчас мы имеем уже четыре садика, которые в системе государственных лицензионных садов.

