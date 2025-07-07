Никто целый год не учит ''5+10''. Украинка поделилась опытом обучения сына в школе по системе Монтессори: на уроке можно есть и лежать на полу

Образовательный эксперт Ольга Ульрих, проживающая в США, рассказала, как проходит обучение в школе по системе Монтессори. Так, она предусматривает персонализированное образование, поэтому, например, если ребенок в первом классе умеет добавлять сложные цифры, то ему отдельно дают задание и он идет дальше. Если же школьники целый год будут учить сколько будет 5+10, им станет неинтересно.

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Об этом Ульрих рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, в системе Монтессори школьникам дается больше свободы, при этом ученики более организованы.

"Если ребенок в первом классе умеет складывать сложные цифры, то не сидит, ожидая других. Ему отдельно дают другие задачи, и он идет дальше. Для моего сына обучение – это постоянный челлендж. Если он целый год будет учить "пять прибавить десять", ему просто станет неинтересно, желание учиться исчезнет. Разница в том, что в школе по системе Монтессори школьникам дается больше свободы, и за счет этого они более организованы", – делится Ульрих.

Она рассказывает, что в школе ее сына обучение начинается в 8 утра и сначала преподаются самые сложные предметы, ведь считается, что именно в первые два часа лучше всего усваивается информация. В то же время, дети могут ходить по классу или вообще выйти из него и пойти поиграть, попить воды или что-то есть во время урока.

Несмотря на это, методика Монтессори предусматривает развитие самодисциплины. Так, не учитель, а дети самостоятельно составляют график, что они будут учить. В конце каждого выполненного пункта они ставят галочки и педагог это видит.

"Методика Монтессори – это что? Это когда ребенку дают свободу исследовать мир. Я не говорю, что надо отдавать туда ребенка до трех лет и платить за это бешеные деньги, но нужно придерживаться этого стиля воспитания: где нет ярких игрушек; где они максимально естественны, где позволяешь ребенку в праздничной одежде вскочить в лужу. Конечно, есть вещи, которые ни в коем случае делать нельзя, и ребенок это должен знать. И в методике Монтессори, безусловно, придерживаются правил и дисциплины", – отмечает Ульрих.

Эксперт также поделилась, что когда дети из школы Монтессори пришли на день рождения ее сына, они были более послушными. Так, из обычной школы дети могли без разрешения зайти в ее комнату, хотя их просили этого не делать.

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