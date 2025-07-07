Никто целый год не учит "5+10". Украинка поделилась опытом обучения сына в школе по системе Монтессори: на уроке можно есть и лежать на полу

 Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Никто целый год не учит '5+10'. Украинка поделилась опытом обучения сына в школе по системе Монтессори: на уроке можно есть и лежать на полу

Образовательный эксперт Ольга Ульрих, проживающая в США, рассказала, как проходит обучение в школе по системе Монтессори. Так, она предусматривает персонализированное образование, поэтому, например, если ребенок в первом классе умеет добавлять сложные цифры, то ему отдельно дают задание и он идет дальше. Если же школьники целый год будут учить сколько будет 5+10, им станет неинтересно.

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Об этом Ульрих рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, в системе Монтессори школьникам дается больше свободы, при этом ученики более организованы.

Никто целый год не учит ''5+10''. Украинка поделилась опытом обучения сына в школе по системе Монтессори: на уроке можно есть и лежать на полу

"Если ребенок в первом классе умеет складывать сложные цифры, то не сидит, ожидая других. Ему отдельно дают другие задачи, и он идет дальше. Для моего сына обучение – это постоянный челлендж. Если он целый год будет учить "пять прибавить десять", ему просто станет неинтересно, желание учиться исчезнет. Разница в том, что в школе по системе Монтессори школьникам дается больше свободы, и за счет этого они более организованы", – делится Ульрих.

Она рассказывает, что в школе ее сына обучение начинается в 8 утра и сначала преподаются самые сложные предметы, ведь считается, что именно в первые два часа лучше всего усваивается информация. В то же время, дети могут ходить по классу или вообще выйти из него и пойти поиграть, попить воды или что-то есть во время урока.

Несмотря на это, методика Монтессори предусматривает развитие самодисциплины. Так, не учитель, а дети самостоятельно составляют график, что они будут учить. В конце каждого выполненного пункта они ставят галочки и педагог это видит.

"Методика Монтессори – это что? Это когда ребенку дают свободу исследовать мир. Я не говорю, что надо отдавать туда ребенка до трех лет и платить за это бешеные деньги, но нужно придерживаться этого стиля воспитания: где нет ярких игрушек; где они максимально естественны, где позволяешь ребенку в праздничной одежде вскочить в лужу. Конечно, есть вещи, которые ни в коем случае делать нельзя, и ребенок это должен знать. И в методике Монтессори, безусловно, придерживаются правил и дисциплины", – отмечает Ульрих.

Никто целый год не учит ''5+10''. Украинка поделилась опытом обучения сына в школе по системе Монтессори: на уроке можно есть и лежать на полу

Эксперт также поделилась, что когда дети из школы Монтессори пришли на день рождения ее сына, они были более послушными. Так, из обычной школы дети могли без разрешения зайти в ее комнату, хотя их просили этого не делать.

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