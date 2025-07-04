''У нас воспитывают вундеркиндов, в США – учат жить''. Украинка назвала ключевую разницу между украинской и американской системами образования

В Украине система образования рассчитана на то, что все дети родились вундеркиндами. Однако не все из них становятся успешными, ведь не знают как жить в социуме. Зато в США дети в пять лет уже имеют задание, на котором нужно принести свою любимую вещь и рассказать о ней. Таким образом они учатся начальным навыкам уметь себя продавать.

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Об этом рассказала волонтер в школах и детских садах и образовательный эксперт Ольга Ульрих в интервью OBOZ.UA. По ее словам, американцы обращают внимание на социальную составляющую воспитания, ведь успех и счастье, по их взглядам, измеряется умением жить в социуме.

"В Украине система образования рассчитана на то, что все дети родились вундеркиндами. Но в конце концов успешными становятся не дети с высокими академическими знаниями, а те, которые знают, как жить в социуме. Ты можешь не знать всех столиц мира, но будешь иметь высокую должность, потому что знаешь, как работать в команде, как себя продавать", – делится Ульрих.

"Менталитет людей в США очень отличается от того, к чему привыкли мы. Наблюдаю, что очень много соотечественников гонятся за академическими знаниями ребенка. Американцы же больше обращают внимание на социальную составляющую воспитания. Потому что в американском обществе не академические знания делают тебя счастливым или успешным, а умение жить в социуме", – добавляет она.

Эксперт отмечает, что в США очень важно иметь хобби и об этом спрашивают на любом собеседовании. По ее словам, американские учителя также не совершают моральное насилие над детьми. Например, если в Украине педагоги привыкли, чтобы с ними здоровались, то американские дети могут этого не делать и это не станет проблемой.

Кроме того, если в школах случаются случаи буллинга, то сначала нужно написать письмо учителю на электронную почту. Если же что-то серьезное – то обращаться в полицию. Это делается для того, чтобы были доказательства и подтверждения обращений.

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