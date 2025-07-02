''Дети могут бросить пирогом в директора''. Украинка – о школах в США, системе Монтессори и хитрости, которая помогла ей ''подкупить'' американских учителей

Волонтер в школах и детских садах, сторонница методики Монтессори и образовательный эксперт Ольга Ульрих более 10 лет жила в роскошном Майами, но ради безопасности и качественного образования переехала в семейную Юту. Этот штат в США считается идеальным для семей с детьми и известен большим количеством мормонов.

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В интервью OBOZ.UA волонтер объяснила, за что критикует систему образования в Украине, почему никогда не сменит школы по методике Монтессори на общеобразовательные и чем дети в США отличаются от украинцев: ученики могут бросить пирогом в лицо директору и им ничего за это не будет. Также Ольга рассказала, почему мормоны оплачивают иностранным учителям визу и проживание, и призналась, какой украинской традицией "подкупила" местных педагогов.

– Оля, после многих лет жизни в популярном городе Майами (штат Флорида) из-за неудовлетворительного местного образования вы с детьми переехали в Солт-Лейк-Сити, штат Юта – известный как "штат мормонов". Почему такой выбор?

– В каждом штате США система образования может немного отличаться. Все зависит от того, демократический это штат или республиканский. Штат Флорида считается одним из самых низких по уровню образования, в учебных заведениях очень большая текучесть кадров, переполненные классы, нет достаточного количества школ. Кроме этого, много иммигрантов, чаще можно услышать испанскую речь, чем английскую.

По месту жительства наша школа была не очень хорошая. Например, когда я просто проезжала мимо нее, то наблюдала, как родители, которые забирали детей после учебы, "подрезали" на машинах друг друга, что-то кричали. Уже даже из этого можно сделать вывод о немного неадекватных семьях, которые не обращают внимание на детей.

Я начала искать другие варианты. Их было три: частные школы за 30 тысяч долларов (практически 1,25 миллиона гривен) в год на одного ребенка, католические школы за 15-18 тысяч долларов (от 623 тыс. грн до 748 тыс. грн) и школы по системе Монтессори за 12-15 тысяч долларов (от 500 тыс. грн до 623 тыс. грн) в год. Мы выбрали последний вариант, потому что школа по системе Монтессори не является религиозной, к тому же мы еще могли позволить себе ее оплачивать. Но после года обучения двоих детей, потратив около 30 тысяч долларов (и это же только начальная школа!), мы подумали, что за эти деньги можно купить дом в другом штате, где лучше и бесплатная система образования. В конце еще и дом останется (улыбается).

Был еще один момент принятия такого решения: как родители мы можем дать все самое лучшее детям, но все равно ребенок проводит много времени в школе, где его могут подавлять. Поэтому мы решили также искать социум, который будет, на наш взгляд, лучшим для того, чтобы воспитывать наших детей.

Когда я с детьми переехала в Солт-Лейк-Сити (муж продолжает жить в Майами из-за работы), нам говорили, что там мормоны, секта, "куда вы детей везете?" Но за почти два года я ни разу не почувствовала никакого давления от них. Один раз мне постучали в дверь, так сказала им, что я – греко-католичка, и они больше не приходили. Дети посещают учебные заведения, где действительно много мормонов, но в районе, где мы проживаем, их присутствия я не чувствую.

– По каким критериям следует выбирать школу, когда переезжаешь на новое место?

– При покупке дома мы обращали внимание на район со школами. Хотя, например, во Флориде мы жили в очень хорошем районе, но хороших школ там нет. Я просматривала рейтинги школ, в разных группах искала варианты.

Поскольку мормоны очень часто ездят на миссии в другие страны, они делают акцент на том, чтобы их дети изучали иностранные языки. Мои соседи из Бельгии, Испании, Франции. Как носители языка они работают учителями. То есть мормоны оплачивают им все: визы, зарплату, проживание, только чтобы они учили их детей! Поэтому здесь очень большое количество школ на выбор. Они вкладывают в образование детей, чтобы потом эти дети могли играть на инструментах в церкви или ездить за границу, общаться с другими людьми. Своеобразная инвестиция. При этом все школы являются бесплатными, хотя, конечно, есть и частные.

– Но несмотря на большой выбор школ в Солт-Лейк-Сити, проучившись всего год в общеобразовательной школе, ваш старший сын вернулся в систему Монтессори. Почему?

– Я думала, что мы переедем в "семейный" штат, ведь здесь в одной семье может быть по семь-восемь детей, старший сын пойдет в общеобразовательную школу, сэкономим деньги и как заживем... (улыбается). Но хоть учительница была очень хорошей, ему сложно было найти коммуникацию в классе с другими детьми, при том, что мой ребенок коммуникабельный, и я не могла понять причину. Я уже и приглашала домой одноклассников, и в класс ходила наблюдать за ним, чтобы понять, почему после школы он уходит один. И поняла, что все дети знают друг друга давно, вместе в церковь ходят.

Кроме этого, у них дома по пять братьев-сестер, то есть коммуникации хватало и без моего старшего сына. Сложно влиться в такой коллектив. К тому же сын начал жаловаться, что другие ученики срывали урок, а он хотел учиться. Поэтому решила, что надо возвращаться к системе Монтессори, ведь там персонализированное обучение. Если ребенок в первом классе умеет складывать сложные цифры, то не сидит, ожидая других. Ему отдельно дают другие задания, и он идет дальше. Для моего сына обучение – это постоянный челлендж. Если он целый год будет учить "пять добавить десять", ему просто станет неинтересно, желание учиться исчезнет.

В одной из "мамских" групп на Facebook я прочитала о школе по системе Монтессори, которая относительно недалеко от нас. Кроме этого, она бесплатная! Я сразу же туда позвонила и договорилась подойти посмотреть. Поскольку это чартерная школа, у нее больше независимости, потому что обычно такие школы имеют спонсоров.

В США есть чартерные школы, Magnet schools (школы с углубленным изучением отдельных дисциплин) и общеобразовательные. Спонсорами школы по системе Монтессори, которая так меня заинтересовала, были программисты, и впервые она была основана в Калифорнии в Силиконовой Долине. Их целью было, чтобы учиться по этой системе могли все, ведь не каждый может позволить за нее платить. Нам повезло, что нас туда приняли, ведь из-за того, что школа бесплатная, желающих очень много.

– А как насчет детских садов? Они тоже бесплатные?

– Нет, бесплатных садов нет. Кроме этого, стоимость оплаты зависит от того, сколько времени там находится ребенок. Например, я отвожу младшего сына на 9:00 и забираю в 15:00. Мы платим около тысячи долларов (41 525 грн) ежемесячно. В стоимость также входят три индивидуальных занятия игры на фортепиано. Самое раннее, когда можно привезти ребенка, – в половине восьмого утра и забрать не позднее 17 часов. Но тогда нужно дополнительно оплачивать.

– Вы волонтерили в разных учебных заведениях. По вашим наблюдениям, какая разница между учебным днем в общеобразовательной школе и школой по системе Монтессори?

– Разница в том, что в школе по системе Монтессори школьникам дается больше свободы, и за счет этого они более организованы. В общеобразовательной школе у моего старшего сына была, например, математика с 08:30 до 10:00, потом ланч с 10:00 до 10:30, тогда перерыв, а потом он что-то рисовал. То есть более ориентированная система образования на среднестатистического ребенка. Философия такова, что ученик должен учиться в школе, учителя несут ответственность за его обучение, но когда он приходит домой, то должен жить своей жизнью, то есть детством. Никаких сложных домашних заданий им не задают, нет такого, как в Украине, что мамы весь вечер сидят с детьми над домашками. Если ребенок очень умный, то он может пойти в gifted class, но чтобы туда попасть, учитель должен написать рекомендацию.

В школе по системе Монтессори занятия начинаются в 08:00, и ученики сразу берутся за самые сложные предметы, потому что считается, что именно в первые два часа обучения лучше всего усваивается информация. Но в то же время разрешается ходить по классу или вообще выйти из него и пойти поиграть. Также можно пить воду или что-то жевать во время урока, или задания выполнять на полу, то есть полная свобода. Но методика Монтессори – это также о самодисциплине. Мой старший сын самостоятельно составляет график того, что будет учить, то есть не учительница это делает. В конце каждого выполненного пункта он ставит галочку, и учительница это видит. Таким образом она может подсказать, на каком предмете нужно сосредоточиться больше.

Попробовав общеобразовательную систему обучения, могу сказать, что нам не понравилось. Также я не хочу, чтобы моих детей ставили в рамки. Я хочу, чтобы они развивались по-своему.

– В интервью OBOZ.UA педагог, получившая образование по методике Монтессори, высказала мнение, что до трех лет эта система – сугубо маркетинг. Вы согласны с этим?

– Я считаю, что до трех лет у ребенка формируется много привычек, это очень важный возраст. А методика Монтессори – это что? Это когда ребенку дают свободу исследовать мир. Я не говорю, что надо отдавать туда ребенка до трех лет и платить за это бешеные деньги, но нужно придерживаться этого стиля воспитания: где нет ярких игрушек; где они максимально естественны, где позволяешь ребенку в праздничной одежде вскочить в лужу. Конечно, есть вещи, которые ни в коем случае делать нельзя, и ребенок это должен знать. И в методике Монтессори, безусловно, придерживаются правил и дисциплины.

– Я слышала и негативные отзывы о методике Монтессори. Например, знакомая врач рассказывала, что трудно выдерживать детей, которые по ней воспитывались и учились, во время приема...

– Я могу сравнить на примере дней рождения. Я должна приглашать весь класс, потому что не могу пригласить только тех, кого хочет мой ребенок, потому что вынуждена отправлять e-mail учительнице, ведь номера родителей мне никто не даст, разве что выжидать их после школы. Когда я приглашала детей из школы по системе Монтессори, то они не кричали, не надо было за ними бегать, были послушными. Когда в прошлом году был класс из общеобразовательной школы, то дети без разрешения заходили в мою комнату, хотя неоднократно просила не делать этого. Потом еле дозвалась фотографироваться, а в соответствующий момент начинали прыгать...

– Пост писателя Владимира Спиваковского в Facebook об американских школах вызвал много споров. Там говорилось о том, что за поведение детей в школе ответственность несут родители, ведь это дело родителей – воспитывать своего ребенка; за качество и количество знаний – учителя, но за усвоение – ученики.

– Я согласна абсолютно с каждым пунктом. Надо понять одно: менталитет людей в США очень отличается от того, к чему привыкли мы. Наблюдаю, что очень многие соотечественники гонятся за академическими знаниями ребенка. Американцы же больше обращают внимание на социальную составляющую воспитания. Потому что в американском обществе не академические знания делают тебя счастливым или успешным, а умение жить в социуме.

В комментариях писали, что это вроде бы неправда. Но следует понимать, что все эти правила – это идеал, то есть как теоретически должны работать. То, какие есть отклонения, зависит от штата, от школы, от директора – от многих факторов. Но основа все же есть. Люди писали: "Как, ребенок может зайти в класс и не поздороваться?!" Если ребенок не хочет здороваться с учителем, это не конец света. Это абсолютно ничего не говорит об этом ребенке. Американские учителя не будут совершать моральное насилие, как у нас привыкли, чтобы им сказали: "Добрый день!" Не хочет говорить – пусть не говорит. Возможно, у нее есть на то причины, никто из этого не будет делать проблему. Но украинцы в комментариях сделали проблему во всем. Очевидно, они "эксперты", потому что живут в США и их дети ходят в местные школы.

Но они не учитывают того, что не понимают американского общества и как здесь все построено. Они со своим менталитетом пришли в другой, и им кажется, что все правильно говорят! Писать, что неправда, что ответственность за буллинг несет полиция и школа? А кто за это тогда должен нести ответственность?! Ты же не можешь прийти и дать родителям другого ребенка, который буллит твоего, в морду! Ты пишешь e-mail учителю, а если что-то серьезное, то обращаешься в полицию. Люди не знают, как это работает, зато пишут, что это НЕ работает.

Здесь все надо решать через e-mail, чтобы иметь подтверждение и доказательства. Есть ли буллинг в американской школе? Да еще хуже – здесь есть стрельба! Но поскольку я здесь живу, то принимаю правила этой страны, пытаюсь понять, почему так.

Я уверена, что все звучит так красиво: демократическое открытое общество. Но вместе с тем, когда у ребенка есть злость на кого-то из одноклассников, а здесь не принято устраивать драку, у него эта злость накапливается. Однажды такой ребенок приходит домой, берет оружие у безответственных родителей, которые его не спрятали, ведь здесь можно хранить оружие, приходит в учебное заведение и устраивает стрельбу! В штате Флорида почти каждый день такое происходит, поэтому учеников обязали носить прозрачные рюкзаки. Я знаю людей, которые приехали во время полномасштабного вторжения в США и не могли выдержать этого стресса...

Еще мне кажется, что в Украине система образования рассчитана на то, что все дети родились вундеркиндами. Но в конце концов успешными становятся не дети с высокими академическими знаниями, а те, которые знают, как жить в социуме. Ты можешь не знать всех столиц мира, но будешь иметь высокую должность, потому что знаешь, как работать в команде, как себя продавать.

В США как в общеобразовательной школе, так и в школе по методике Монтессори ученик в пять лет имеет предметное задание, которое называется show and tell – нужно принести свою любимую вещь и рассказать о ней, а это уже начальные навыки уметь себя продавать. По этой причине мои дети посещают самые разные кружки, чтобы попробовать как можно больше, чтобы понять, что в этой жизни есть столько всего! Также в США очень важно иметь хобби, на любом собеседовании задают подобный вопрос.

– В школах Финляндии родители в начале учебного года покупают ребенку только рюкзак. Как с этим в штате, где вы проживаете?

– В начале учебного года выдают список, в котором могут быть две папки, три карандаша, ножницы, ластик. Расходы обойдутся максимум в 50-60 долларов (до 2500 грн) на одного ребенка. Но если не принести ничего, то школьнику все равно дадут. Внизу этого списка пишут маленькими буквами: если у вас есть финансовая возможность купить чуть больше, будем благодарны. Например, я покупаю пару ножниц, которая стоит девять долларов (373 грн), а если купить четыре пары, то цена – 15 долларов (623 грн). Поэтому если придут ученики без ничего, то учительница поделит на них.

– Разрешено ли родителям заходить на территорию школ? Например, в большинстве португальских школ это запрещено.

– В любую школу можно заходить только через офис, где обязательно проверят ваши документы. Например, если я волонтерю в классе старшего сына, то должна иметь при себе справку из полицейского департамента с отпечатками моих пальцев. Во Флориде такой документ обошелся мне в 80 долларов (3322 грн). Когда мы переехали в другой штат, то должна была сдавать снова и, соответственно, оплачивать.

– Какое питание в школе и какова стоимость школьного обеда?

– В республиканских штатах, в отличие от демократических, питание в учебных заведениях является платным. Обед стоит где-то 3-4 доллара (от 125 до 170 грн). Но я не разрешаю детям питаться в столовых, поэтому готовлю им сама и складываю еду в ланч-боксы.

– Я впервые общалась не с учительницей, воспитательницей или ассистенткой, а именно с волонтеркой. Извините за такой вопрос, не хотели ли вы работать в учебном заведении? Кстати, какая зарплата у местного учителя?

– Быть учительницей хорошо тогда, когда зарабатывает муж и можно заниматься тем, что нравится, и это действительно твое. В США нет такого: мол, пойду выучусь на учительницу, потому что это будет приносить деньги. Эта работа не оплачивается достойно. Например, мама-одиночка на зарплату учительницы не сможет сама покрывать счета.

Кроме того, зарплата учителя зависит от рабочего стажа и отработанных часов, то есть это от 1800 (около 75 000 грн) до 5000 (208 000 грн) долларов в месяц до вычета налогов.

Я много волонтерю уже несколько лет – как в школе старшего сына, так и в детском саду младшего. Мне интересно наблюдать, как происходит школьный процесс, какие учителя, какие дети. Я приветливо отношусь ко всем работникам, наладила с ними хороший контакт. Я имею понимание того, что поскольку в учебных заведениях мои дети единственные, у кого мама украинка, то у людей все равно стереотипное мышление, и они думают, что если я из Украины такая, то значит и все украинцы такие (улыбается). И мы не имеем права падать лицом в грязь, ведь представляем свою страну!

Расскажу вам о своей стратегии, которая работает со всеми (смеется). День учителя, первый день школы или последний – я несу педагогам конфеты или цветы. Знаете, у некоторых такое лицо бывает от неожиданности! Но я объясняю, что в Украине так принято. И школьные работники настолько довольны от такой, казалось бы, мелочи, говорят, что обожают украинские традиции! (Смеется). За одну коробку конфет перевернулось восприятие тебя как человека!

Когда после скандала в Овальном кабинете я пришла в школу, офисные работники говорили мне: "Чтобы ты знала, мы не голосовали за него!" Хотя они и республиканцы. Учительница плакала и обнимала меня, а также сообщила, что запланировала на следующий день делать с детьми аппликацию подсолнухов! Она загуглила, что подсолнух – это символ Украины. Таким образом хотела нас поддержать.

Еще расскажу одну историю, которая вызвала много споров: у старшего сына была ярмарка в школе, на которой продавали лотерейные билеты по доллару, а главный лот был бросить пирог в лицо директору. Конечно, все дети захотели, потому что это смешно! Мы приобрели этот билет, и мой ребенок выиграл! Я сомневалась, хватит ли ему смелости. Но сын так сильно ей зарядил! Что вы думаете? Директор смеялась, все хлопали в ладоши. Я выложила это в Іnstagram-stories, после чего мне в директ посыпалось: мол, какой ужас! Это же он "потом пойдет и однокласснику такое сделает!"

Но в этой школе нет никаких проблем, нет буллинга или насилия. Я там много времени провожу и знаю, о чем говорю. В американской системе образования директор – это обычный человек, его не надо бояться.

Для украинцев это был шок, что можно взять пирог и бросить в лицо директору, которая же сама это и придумала, чтобы деньги собрать. Но все понимали, что это одноразовая акция и что должна быть субординация. Поэтому все зависит от воспитания, от семьи, от уважения и так должно быть с самого рождения ребенка.

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