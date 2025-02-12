Детей не отпускают в туалет, а родителей приравнивают к террористам: в школе Португалии разгорелся скандал

В одной из португальских школ разгорелся скандал, ведь на уроках детей не отпускают в туалет и они в начальных классах должны сидеть на занятии почти полтора часа. Таким образом, школьников якобы пытаются приучить к дисциплине. Однако это приводит к тому, что некоторые ученики не выдерживают и справляют нужду прямо в классе.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала украинка Анастасия, которая длительно проживает в Португалии. Кроме того, по ее словам, в некоторых школах родителям не разрешают заходить на территорию учебных заведений и приравнивают чуть ли не к террористам. Женщина рассказала, как однажды школьные ассистенты не позволили ей пройти несколько метров за ворота, чтобы сфотографировать свою дочь у праздничной декорации.

"На территории школы сделали праздничную декорацию, и я попросила разрешения у двух школьных ассистентов, которые каждое утро стоят на воротах, встречая учеников начальных классов, пройти несколько метров, чтобы сделать фото ребенка. На что услышала ответ: "Лучше этого не делать, потому что потом у нас будут проблемы". Я удивилась, мол, я ведь не террористка. Но одна из ассистенток, немного растерявшись, сказала: "Вы – нет, но мы не можем быть уверены во всех родителях", – делится Анастасия.

Она отмечает, что не стала обострять ситуацию и сделала фото издалека. Однако ситуация ее удивила, ведь когда идет дождь, родители могут заходить на территорию школы, чтобы забрать детей, поскольку ассистенты не хотят мокнуть. Кроме того, устраиваются и разнообразные ярмарки, куда приходят все желающие.

О ситуации женщина решила поговорить с классным руководителем на родительском собрании. По словам Анастасии, запрет на посещение территории школы инициировала координатор. И именно она приказала, чтобы дети не покидали кабинеты во время уроков.

"Учительница объяснила, что есть школы, которые позволяют родителям заходить на территорию, но координатор этой (директор одна сразу на три звена: начальное, среднее и старшее, каждое из которых имеет своего координатора. – Ред.), где учится моя дочь, категорически против, ссылаясь, что это исключительно в целях безопасности. К тому же она приказала педагогам не отпускать учеников на уроке, который длится час и пятнадцать минут, в туалет. Таким образом, детей от шести до десяти лет пытаются приучить к дисциплине! Недавно 6-летний одноклассник моей дочери намочил себе в штаны, потому что учительница не позволила ему выйти в туалет", – рассказывает женщина.

Несмотря на возмущение мамы мальчика на родительском собрании, педагог считала себя абсолютно правой, ведь действовала в соответствии с инструкциями, говорит Анастасия.

Это не единственный случай, когда требования приводят к травмированию у школьников. Так, детям нельзя присутствовать на родительском собрании и они должны ждать на улице возле школы. Пока длилась встреча, одна из девочек упала с лестницы и повредила ногу. В этом случае учительница посоветовала не относиться к своим детям, как к младенцам.

Юридический консультант Татьяна Коррея объясняет, что в таких ситуациях следует действовать в рамках закона. Да, школы могут обеспечить безопасность, однако ученик этого не знает. Именно поэтому, уверяет специалист, родители должны посещать учебные заведения.

"Права ребенка закреплены в Конституции, которая поддерживает наличие референтного взрослого и лучшие интересы ребенка. Школы могут гарантировать, что они являются безопасным пространством для детей, но ребенок этого не знает. Ребенок не знает ни этих взрослых, ни этого пространства, поэтому им нужно вновь почувствовать себя в безопасности. Родители должны посещать учебные заведения. Я считаю очень лицемерным для школ использовать рекомендации DGS (Генеральная дирекция по здравоохранению. – Ред.) во время пандемии ковид, как аргумент, чтобы родители не заходили в школу. Более того, это были только рекомендации, а не закон", – объясняет Коррея.

По словам правоведа, она получает много сообщений от педагогов, которые подтверждают, что учителя не пускают родителей на территорию школы, ведь это удобно. Таким образом, мамы и папы не могут контролировать и оценивать работу учебного заведения. По словам эксперта, это серьезная проблема, и она нуждается в публичном пространстве для обсуждения.

Татьяна Коррея советует родителям вооружиться законом и общаться с администрацией школ, чтобы бороться за свои права.

Напомним, в Португалии не хватает более 800 учителей с началом нового учебного года. Одними из причин педагоги называют низкие зарплаты, большую нагрузку, а также проживание вдали от школы. По данным Национальной федерации учителей, около 200 тысяч учеников останутся без преподавателей по крайней мере по одному предмету.

По словам чиновников, ситуация гораздо серьезнее, чем в прошлом году, когда к началу обучения 3521 педагог ушел на пенсию и только около 700-800 новых учителей пришло в систему образования. Кроме того, более 10% молодых работников образования ушли из профессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница украинского языка и литературы Наталья Борисенкова, которая ныне работает в Португалии, поделилась с какими проблемами чаще всего сталкиваются дети-беженцы, нужна ли ласковая украинизация и какие зарплаты получают португальские педагоги.

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