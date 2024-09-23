Низкие зарплаты, большая нагрузка: в Португалии возник дефицит учителей, тысячи детей некому учить

В Португалии не хватает более 800 учителей с началом нового учебного года. Одними из причин педагоги называют низкие зарплаты, большую нагрузку, а также проживание вдали от школы.

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По данным Национальной федерации учителей, около 200 тысяч учеников останутся без преподавателей по крайней мере по одному предмету, сообщает Еuronews. По словам чиновников, ситуация гораздо более серьезная, чем в прошлом году.

В прошлом году к началу учебного года 3521 педагог ушел на пенсию и только около 700-800 новых учителей пришло в систему образования. Кроме того, более 10% молодых работников образования ушли из профессии.

Ожидается, что к 2030 году около 50 тысяч учителей уволятся, однако не будет достаточного количества выпускников, чтобы заменить их.

Дефицит педагогов имеет не только Португалия, но и 23 страны-члены Европейского Союза. В частности, Швеция, Германия и Италия являются странами, наиболее пострадавшими от недостатка преподавательского состава.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у учителей в Португалии есть зарплаты в размере 2-3 прожиточных минимумов – 1640-2460 евро в месяц. Однако школьники не всегда уважают педагогов во время учебы.

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